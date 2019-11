Türk Eğitim Derneğinden 684 öğrenciye "Tam Destek Bursu"

Türk Eğitim Derneğinin (TED) Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüğü proje kapsamında, devlet okullarında okuyan, maddi imkanları yetersiz ve başarılı 484'ü Ankara'da olmak üzere ülke genelindeki 684 öğrenciye tam destek bursu sağlandı.TED tarafından Ankara'daki 85 okuldan tam destek bursu almaya hak kazanan öğrenciler için TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu'nda uyum programı düzenlendi.Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, burada yaptığı konuşmada, projeye ilişkin bilgi verdi. Başkentin yanı sıra İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Kayseri, Bodrum ve Malatya illerinde olmak üzere 125 farklı okulda okuyan 684 öğrenciye tam destek bursu verdiklerini anlatan Pehlivanoğlu, "Allah nasip ederse, tam eğitim ve tam destek burslu çocuklarımızın sayısını 10 bine getireceğiz." dedi."TED, bir kolej değildir"TED hakkında bilgi veren Pehlivanoğlu, çocukların hayal kurmalarının önemi üzerinde durdu. Pehlivanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şunu herkes çok net olarak bilsin: TED, bir kolej değildir, bu güzel vatanın 92 yıl önce kurduğu bir sivil toplum örgütüdür. 92 yıl önce tüzüğe yazılmış birinci görevi, Türkiye 'nin her yerinde dünya ile rekabet edebilecek gençler yetiştirecek okullar açmasıdır. Onun içindir ki TED'in ilk okulu TED Ankara Koleji, yabancı dilde eğitim veren Türkiye'nin ilk okuludur."Yabancı dil eğitiminin önemine de işaret eden Pehlivanoğlu, "1920'lerde ülkemizin tamamında 28 tane devletimize ait lise varmış. Kaç tane misyoner okulu varmış biliyor musunuz? 500'ün üzerinde. Yani yabancı devletlerin gelip Türkiye'de kurdukları, kendi kültürlerinin aslında topluma aktarmaya çalıştıkları misyoner okulları varmış ve Atatürk'ün talimatıyla Türkiye'nin her tarafında okullar açılmaya başlamış." diye konuştu.Pehlivanoğlu, tüzüklerinde yazan ikinci maddenin, sivil toplum kuruluşu olarak eğitime yön vermek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Türk Eğitim Derneğinin son yıllarda yaptığı en büyük mücadelelerden bir tanesi, dershanelere karşı yapmış olduğu mücadeledir. Çünkü biz, eğitimin okulda verilmesi gerektiğine inanırız. Çünkü biz, eğitimin vatandaşlarımıza, milletimize ve evlatlarımıza verilmesi gereken, en büyük sosyal adaletin yansıması olan bir değer olduğuna inanırız. Çünkü biz, anaların kolunda kalmış bir tane bileziğe göz dikip, çocukları kazanamayacağı sınavlara sokup, ailelerinin kalmış olan üç kuruşluk imkanlarının birilerinin cebine doldurulmamasına inanırız. Bugün de hem içimizden çıkmış, gurur duyduğumuz Milli Eğitim Bakanımız hem kıymetli devletimizin görevlileri ile beraber TED olarak bir şey için mücadele ediyoruz: Okulların dershane olmaması için mücadele ediyoruz. Dershaneleri kapatmak bir süreç olabilir ama en az olmuş kadar tehlikeli olan da okulları dershane haline dönüştürmektir. Okulların dershane yapılmaması için elimizden gelen her türlü mücadeleyi yapıyoruz.""Bu ülkede adaleti sağlayacaksak önce; anne, babası evladına iyi bir eğitim verecek paraya sahip olanların değil olmayanların adaletli bir eğitime sahip olmasını sağlamak mecburiyetindeyiz." diyen Pehlivanoğlu, bu eğitimi sağlarken ilkelere, inanç ve kültür değerlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.Pehlivanoğlu, "Tam destek bursumuz çok hızlı bir şekilde büyüyor. 2 yıl sonra Türkiye'nin her tarafında yılda bin öğrenci almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı."Hiç kimsenin bize minnet borcu yok"Öğrencilerin sınav baskılarının devam ettiğini anlatan Pehlivanoğlu, "11. sınıftan sonra maalesef yine bir yarışın içine giriyorlar. İnşallah onunla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanını ikna edebilirsek, bazı düzenlemeler için uğraşıyoruz. Hem Bakanlık olarak hem ben ve birkaç TED'li arkadaşım, Cumhurbaşkanlığı Kurulu'nda bunun düzelmesi için mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.Öğrencilerin mutlu ve başarılı olmaları için gayret içinde olduklarını belirten Pehlivanoğlu, ailelere "Bize de çocuklarınıza da güvenin." çağrısında bulundu.Pehlivanoğlu, 10 bin çocuğun, 1 milyon çocuğun kaderini, 1 milyon çocuğun da ülkenin kaderini değiştirebileceğine olan inancını dile getirerek, öğrencilere, kendilerine güvenmelerini ancak ailelerine ve çevrelerine karşı sorumluluklarını unutmamaları tavsiyesini verdi.Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da eğitim meselesinin özünde insan meselesinin olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:"Ülkemizin geleceğe dair hedeflere ulaşmasında birinci önceliğimiz, ana öğesi ve baş öznesi insan olan bir eğitim öğretim sistemidir. Çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı, duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmek amacıyla yaptığımız çalışmalarda, kamu kurumlarıyla özel sektör temsilcilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde olmak, bizler için çok önemli ve değerlidir. Zengin bir medeniyet birikimini temsil eden genç ve dinamik nüfusa sahip, geleceğe dair iddiaları olan ülkemizin, hedeflerine ulaşması, nesillerini kaliteli bir eğitim öğretim sistemiyle buluşturmasına bağlıdır."TED'in bu konuda maddi imkanları kısıtlı, başarılı öğrencilere destek verdiğini ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağladığını anlatan Akpınar, TED ailesine şükranlarını iletti.Program sonunda burs alan öğrenciler ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirildi.Etkinliğe TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Belgin Ayvaşık da katıldı.