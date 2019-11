Türk Eğitim Derneğinden Cumhuriyet Balosu

ANKARA - TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Biz biliyoruz ki; Türk gençliğinin eşit ve nitelikli eğitim alması için ayaktayız. Biz, Türk eğitim sisteminin dünya standartlarına erişebilmesi için ayaktayız. Biz maddi imkanlar içerisinde yaşanacak olan, başarısı kanıtlanmış, her bir gence ulaşabilmek için ayaktayız" dedi. Türk Eğitim Derneği (TED), maddi yetersizlikler nedeniyle öğrenim göremeyen öğrencilere burs sağlamak amacıyla Cumhuriyet Balosu adı altında bir etkinlik düzenledi. Ankara'da bir otelde düzenlenen programa TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Belgin Ayvaşık,CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Emir, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Haluk Özen, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Türk Sanayici İşadamları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, Zurich Sigorta CEO'su Yılmaz Yıldız'ın yanı sıra sanat, medya ve akademi dünyasının önde gelen isimleri yer aldı.TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun davetlilerle yakından ilgilendiği program, burslu öğrencilerin anlatıldığı bir sinevizyon gösterisiyle başladı. Türk Eğitim Derneği'nden burs kazanan öğrencilerin TED ile tanışma hikayelerini anlatmalarının ardından, Cumhuriyet Balosu'nun açış konuşmasını yapan Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Şu anda ne hissediyorsun derseniz tek bir kelime söylerim 'gurur' bu evlatlarımızı gördüğüm zaman 'gurur' onlar gibi Türk Eğitim Derneği'nin el uzattığı 3 bin burs alan öğrencimizi düşündüğüm zaman bu ülkenin geleceğine olan inancımın artmasıyla hissettiğim tek bir şey var gurur. Çünkü, bu 3 bin öğrenci bugün Türk Eğitim Derneği'nin gayretleriyle, sizlerin destekleriyle 10 bin öğrenciye çıkacak" diye konuştu.İmkan sağlanan öğrencilerin ülkenin kaderini değiştireceğini kaydeden Pehlivanoğlu, "Emin olun, onlar bu ülkenin kaderini değiştirecekler. Biz, belki filmde dikkat etmemiş olabilirsiniz. Bu güzel kızımızın çekildiği filmde, Meryem'in odasında, odanın bir yerinde 'Hakim' yazıyordu. Emin olun Meryem'de bir gün büyüyecek. Bu ülkede adaleti sağlayacak. Bugün arzu ettiğimiz, yapamadığımız şeyleri yapmak için insanlığın geleceğine hizmet edecek" ifadelerini kullandı.92 yıl önce kurulan Türk Eğitim Derneği'nin kendilerine emanet edilen bir vasiyet olduğunu ifade eden Pehlivanoğlu, "Ben ve arkadaşlarım azimle, inatla 92 yıl önce bize emanet edilmiş bizim bir vasiyet olarak kabul ettiğimiz tüzüğü yerine getirmek için mücadele ediyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarında, Anadolu'nun her yerinde sadece 23 tane lise vardı. 500'ün üzerinde misyoner okulu vardı. Tüzüğümüzün bize emrettiği konulardan birisi 'okullar açmak' 40 okul ve bir üniversiteyle yolumuza devam ediyoruz. Orada çocuklarımızı okutuyoruz. Neden okutuyoruz biliyor musunuz ? Bağımlı değil, ülkesine, vatanına, milletine bağlı olsunlar diye okutuyoruz" şeklinde konuştu."Tek bir isteğimiz var, bayrağınızı sevin, insanınızı sevin, Cumhuriyeti sevin"Burs verdikleri öğrencileri ayrıştırmadıklarını aktaran Pehlivanoğlu, "Biz bu çocukları ülkenin neresinde doğdular diye ayırmıyoruz. Biz onların ailelerinin siyasi görüşlerine bakmıyoruz. Biz onların ailelerinin kültürel yapılarına bakmıyoruz. Tek bir isteğimiz var, bayrağınızı sevin, insanınızı sevin, Cumhuriyeti sevin, demokrasiye inanın. Türk Eğitim Derneği olarak tüzüğümüzün en önemli maddelerinden birisi olan; ülkeye yön vermek için TED olarak kurduğumuz, bugün ülkenin en önde gelen sivil toplum kuruluşu olan bir örgüt olarak ülkemizin geleceği için çalışmalar yapıyoruz. Ama veriye dayalı, duygulara dayalı değil. Ama geleceğe dayalı, insana dayalı, isteklerimize ve ideolojilerimize dayalı olmayan çalışmalar yapmaya çalışıyoruz" dedi."Biz maddi imkanlar içerisinde yaşanacak olan, başarısı kanıtlanmış, her bir gence ulaşabilmek için ayaktayız"Türk gençliğinin nitelikli eğitim alması için ayakta olduklarını belirten Pehlivanoğlu, "Biz biliyoruz ki; Türk gençliğinin eşit ve nitelikli eğitim alması için ayaktayız. Biz, Türk eğitim sisteminin dünya standartlarına erişebilmesi için ayaktayız. Biz maddi imkanlar içerisinde yaşanacak olan, başarısı kanıtlanmış, her bir gence ulaşabilmek için ayaktayız. Türk Eğitim Derneği olarak ben ve arkadaşlarım bu hayalin peşinde 24 saat koşuyoruz. 1071'den beri bu topraklardan bizi sürmeye çalışan emperyal güçlere karşı mücadele ediyoruz. Unutmayın, vatan demek sınırları çizilmiş coğrafya parçası demek değildir. Bizimki gibi toprağı kanla yoğurulmuşsa, canla ödenmişse bunun bedeli ancak orası vatandır" aktarımında bulundu."Vatanı güçlü yapan, yetiştirdiğiniz her bireyin değerleriyle, inancıyla, kültürüyle ama Cumhuriyetine sonuna kadar bağlı çağdaş bir şekilde yetiştirilmesidir"Vatanı güçlü yapan şeyin nasıl yönetildiği olduğunu bildiren Pehlivanoğlu, "Vatanı güçlü yapan, nasıl yönetildiğidir. Vatanı güçlü yapan, insanlarını bütünleştirmektir. Vatanı güçlü yapan, demokrasiye inanmaktır. Vatanı güçlü yapan, yetiştirdiğiniz her bireyin değerleriyle, inancıyla, kültürüyle ama Cumhuriyetine sonuna kadar bağlı çağdaş bir şekilde yetiştirilmesidir. Onun içindir ki; Cumhuriyet kuşun kanatlarıdır. Cumhuriyet, özgür düşüncenin her bir zerresidir. Cumhuriyet, susmadan avaz avaz bağırmaktır. Cumhuriyet erdemli insanların rejimidir. Cumhuriyet, bir gün adil bir Türkiye ve adil bir dünya düzenine inanmaktır" şeklinde konuştu.Balonun ilerleyen dakikalarında sahne alan Yeni Türkü grubu, tüm davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Hareketli şarkıların başlamasıyla TED'liler sahneye çıkarak, gönüllerince eğlendiler.

