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Türk Eğitim-Sen'den "Telafi eğitimi düzenlemesi"ne ilişkin değerlendirme

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, TBMM'de kabul edilen "Telafi eğitimi düzenlemesi"ne ilişkin "Öğrencilerimiz için telafi eğitimine tabii ki evet. Öğretmenler olarak bunun tartışmasının yapılmasına dahi müsaade etmeyiz.

16.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:22
Türk Eğitim-Sen'den
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, TBMM'de kabul edilen "Telafi eğitimi düzenlemesi"ne ilişkin "Öğrencilerimiz için telafi eğitimine tabii ki evet. Öğretmenler olarak bunun tartışmasının yapılmasına dahi müsaade etmeyiz." ifadesini kullandı.
Geylan, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun TBMM'de kabul edilerek yasalaşmasının ardından yayımlanan "Yaz tatilinde de eğitim verilecek" haberlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Geylan, açıklamasında şunları kaydetti:
"Öğrencilerimiz için telafi eğitimine tabii ki evet. Öğretmenler olarak bunun tartışmasının yapılmasına dahi müsaade etmeyiz. Ülkemiz olağanüstü bir süreci yaşıyor ancak bu düzenlemenin, önümüzdeki yıllarda 'seminer, kurs ya da mesleki eğitim' gibi başka adlar altında istismar edilecek uygulamalara zemin oluşturmamasına dikkat edilmelidir. Yıllardır bazı çevrelerce dillendirilen 'Öğretmen 3 ay tatil yapıyor' yalanının, idareyi tahrik ederek yanlış uygulamalara neden olabileceği endişesini taşımıyor değiliz. Söylemekten dilimizde tüy bitti, kardeşim, öğrenciler tatilde olduğu için öğretmen okula gelmiyor. Anlamak bu kadar mı zor? Öğretmenin asıl işi öğretmenliktir."
Telafi eğitimin, ülkenin mevsim koşulları, turizm ve tarımla uğraşan ailelerin çocukları düşünüldüğünde temmuz ve ağustos aylarından ziyade eylül ayında yapılmasının daha uygun olacağına dikkati çeken Geylan, Milli Eğitim Bakanlığının bu konuyla ilgili bir açıklama yapacağını düşündüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Eğitim Sen, Güncel
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