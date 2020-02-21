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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "20 bin atama için teşekkür ediyoruz"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 20 bin ek atama yapılacağı açıklamasına ilişkin, "20 bin atama için teşekkür ediyor, fakat yeterli olmadığını belirtmek istiyoruz" dedi.

21.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:52Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 20 bin ek atama yapılacağı açıklamasına ilişkin, "20 bin atama için teşekkür ediyor, fakat yeterli olmadığını belirtmek istiyoruz" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 20 bin ek atama yapılacağına dair açıklamasını değerlendirdi. Geylan, Bakan Selçuk'a öğretmen ihtiyacı ve atama bekleyen öğretmenlerin talepleri konusunda gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkür ederek, ancak bu açıklamaya dair çekinceleri bulunduğunu belirtti. Geylan, "Atama bekleyen öğretmenlerimiz tarafından ek atama talebi ortaya konulurken, Şubat atamasına ilave yapılması istenmekteydi. Bakan'ın yaptığı açıklamada ise 2020'de yapılacak ikinci atama vurgulanmıştı. Dolayısıyla eğitim kamuoyunun ve atama bekleyen meslektaşlarımızın beklentisi, açıklanan 20 bin atama dışında Ağustos'ta da ilave atama yapılmasıdır" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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