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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Bu düzenlemenin önümüzdeki yıllarda istismar edilecek...

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Öğrencilerimiz için telafi eğitimine tabii ki evet. Öğretmenler olarak bunun tartışmasının yapılmasına dahi müsaade etmeyiz.

16.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:06
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Öğrencilerimiz için telafi eğitimine tabii ki evet. Öğretmenler olarak bunun tartışmasının yapılmasına dahi müsaade etmeyiz. Ülkemiz olağanüstü bir süreci yaşıyor. Ancak bu düzenlemenin önümüzdeki yıllarda (telafi eğitiminin dışında) seminer, kurs ya da mesleki eğitim gibi başka adlar altında istismar edilecek uygulamalara zemin oluşturmamasına dikkat edilmelidir" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Covid-19 sebebi ile önceki gün TBMM'de kabul edilen değişiklikle 222 sayılı Kanun'da yapılan düzenlenmenin ardından kamuoyunda "yaz tatilinde de eğitim verilecek" haberleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Öğrencilerimiz için telafi eğitimine tabii ki evet. Bunun öğretmenler olarak tartışmasının yapılmasına dahi müsaade etmeyiz" diyen Geylan, ancak bu düzenlemenin önümüzdeki yıllarda (telafi eğitiminin dışında) seminer, kurs ya da mesleki eğitim gibi başka adlar altında istismar edilecek uygulamalara zemin oluşturmaması gerektiğine dikkat çekti. Geylan, şu ifadeleri kaydetti:

"Öğrencilerimiz için telafi eğitimine tabii ki evet. Öğretmenler olarak bunun tartışmasının yapılmasına dahi müsaade etmeyiz. Ülkemiz olağanüstü bir süreci yaşıyor. Ancak bu düzenlemenin önümüzdeki yıllarda (telafi eğitiminin dışında) seminer, kurs ya da mesleki eğitim gibi başka adlar altında istismar edilecek uygulamalara zemin oluşturmamasına dikkat edilmelidir. Yıllardır bazı çevrelerce dillendirilen 'Öğretmen 3 ay tatil yapıyor' yalanının idareyi tahrik ederek yanlış uygulamalara neden olabileceği endişesini taşımıyor değiliz. Söylemekten dilimizde tüy bitti; kardeşim, öğrenciler tatilde olduğu için öğretmen okula gelmiyor. Anlamak bu kadar mı zor. Öğretmenin asıl işi öğretmenliktir. Öte yandan ülkemizin mevsim koşulları, turizm ve tarımla uğraşan ailelerin çocukları düşünüldüğünde Temmuz ve Ağustos aylarından ziyade telafi eğitiminin Eylül ayında yapılması hususu daha uygun olacağı görülmelidir. Bu konuda MEB sanırım bir açıklama getirecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Eğitim Sen, Koronavirüs, Güncel
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