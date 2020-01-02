Haberler » Güncel » Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 'Türk milleti her daim devletinin yanında ve TSK'nın... - Haber

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Türk milleti her daim devletinin yanında ve TSK'nın...

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Libya'ya asker göndermenin önünü açacak olan tezkerenin TBMM Genel Kurulunda ele alınmasıyla ilgili, "Türk milleti her daim devletinin yanında ve TSK'nın destekçisi ve duacısıdır" dedi.

02.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:16 Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Libya'ya asker göndermenin önünü açacak olan tezkerenin TBMM Genel Kurulunda ele alınmasıyla ilgili, "Türk milleti her daim devletinin yanında ve TSK'nın destekçisi ve duacısıdır" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Libya'ya asker göndermenin önünü açacak tezkere hakkında konuştu. Hazırlanan tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kuruluna sunulacağını hatırlatan Geylan, "Libya'ya asker göndermeye izin veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bugün Meclise gelecek. TBMM'nin alacağı karar Türk milletinin iradesini yansıtacaktır. Milletimizin, devletimizin çıkarları ve ülkemizin geleceği için gerekli olan en hayırlı kararı alacağına inanıyoruz. Bölgemizde yaşanan her gelişmenin ülkemiz güvenliğini etkileyeceği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelişmeler karşısında alacağı pozisyonun da bölgemizdeki istikrarı tayin edeceği aşikar bir gerçektir. Dolayısıyla ülke olarak bölgemizde yaşanan süreçlere kayıtsız kalamayacağımız da göz ardı edilmeyecektir. Türk devleti güçlü olduğunda Balkanlar'dan Umman Denizi'ne, Kafkaslar'dan Cebelitarık Boğazı'na kadar olan geniş coğrafyada huzur hakim olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kudretli olduğunda sadece Anadolu'nun güvenliği değil, imparatorluk bakiyesi bölgemizde yeniden güvenlik ve barış tesis edilmiş olacaktır. Türk milleti her daim devletinin yanında ve TSK'nın destekçisi ve duacısıdır" dedi. - ANKARA

Türk Eğitim Sen, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:20   Büyük ikramiye talihlisinden barınaklara destek istedi - Haber
13:20   Silivri'de kurşunalanarak felç kalan köpek tedavi için Ankara'ya gönderildi - Haber
13:20   SEZEN AKSU SAHİPLENDİĞİ SIPAYLA EVİNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI - Haber
13:20   'Terör propagandası'ndan aranıyordu, mola yerinde yakalandı - Haber
13:16   Kapıcı; görevinden istifa etti - Haber
12:12   Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Haber
11:53   Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü - Haber
11:49   Eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Haber
11:00   Cani koca 'misafirin yanında oturmadı' diye eşini kaynar su ile haşlandı - Haber
10:36   Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor - Haber
2.01.2020 13:27:26