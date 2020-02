Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "Türk milleti topyekün devletinin yanındadır"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Devletimiz, her türlü askeri müdahale hakkını ve mücadele kararını haklı ve meşru görerek, Mehmetçiklerimizin canına ve ülkemizin güvenliğine kastedenlerden hesap soracaktır. ve yine inanıyor ve güveniyoruz ki, Türk milleti tam bir seferberlik ruhuyla devletimizin alacağı her karar, her uygulama ve her tasarrufun bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır" dedi.Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, İdlib 'te gerçekleştirilen hain saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Geylan, "Şehitlerimiz var. Ruhları şad olsun. Milletçe başımız sağ olsun. Rabbimden niyazım odur ki, şu mübarek günlerde askerimizi muhafaza eylesin, düşmanlarımızı kahreylesin. Malumdur ki, bölgedeki mücadelemiz artık terörle mücadelenin çok ötesinegeçmiş; sadece bölgedeki varlığımızı değil, bir süre sonra topraklarımızdaki selametimizi de muhafaza etme gayretine dönüşmüştür. Yüce Yaradan devletimize güç versin. Pek tabii ki yaşanan sürecin her yönüyle değerlendirileceği vakitler de gelecektir. Ancak gün, siyasi ya da diplomatik mülahazalar yapma günü değil, devletimizin arkasında sorgusuz sualsiz saf tutma günüdür. Gün, mücadeleye topyekün omuz verme günüdür" dedi.Böylesi zamanlarda sorumluluk sahibi ve vatansever herkese düşenin birlik ve beraberliğe katkı sağlayacak pozisyon almak olduğunu belirten Geylan, "Tabii ki acımız çok büyük, belki yüreklerimizi dağlayacak başka gelişmelere de şahit olacağız. Lakin artık söz sırası Mehmetçik'te olmalı, milletçe devletimizin yarınlarımız için atacağı adımlara duruş ve dualarımızla destek olunmalıdır. İnanıyor ve güveniyoruz ki devletimiz, her türlü askeri müdahale hakkını ve mücadele kararını haklı ve meşru görerek, Mehmetçiklerimizin canına ve ülkemizin güvenliğine kastedenlerden hesap soracaktır. ve yine inanıyor ve güveniyoruz ki, Türk milleti tam bir seferberlik ruhuyla devletimizin alacağı her karar, her uygulama ve her tasarrufun bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır. Öte yandan millet düşmanlarının ve fitne odaklarının böylesi zamanları fırsat olarak kullandığını da biliyoruz. Milletimizin acı ve haklı öfkesinin manipüle edileceği bilinciyle herkesin söylem, tutum ve paylaşımlarına azami dikkat göstermesi gerektiği unutulmamalıdır. Şunu görüyoruz ki, başta FETÖ ve PKK kaynaklı sosyal medya hesapları ve etki ajanları aktif haldedir, toplumumuzu kışkırtmak ve kaos oluşturmak için gayret içerisindedirler. İnsanlarımızı tahrik ederek toplumsal huzuru bozacak ve sosyal infiale neden olacak hareketlenmeler hedeflemektedirler. Devletimiz ciddi bir mücadele içerisindeyken ülkemiz içerisinde bir huzursuzluk çıkarmanın peşinde olanlar en büyük ihanetin sorumlusudurlar. Bundan dolayı özellikle milli sorumluluğun şuurunda olan tüm kişi ve kuruluşlar, iç karmaşa çıkarmak isteyen unsurlara karşı sabırla siper olmak durumundadırlar. Tekraren başımız sağolsun. Rabbim askerimizi esirgesin. Rabbim devletimize güç versin. Dualarımız evlatlarımızladır" ifadelerini kullandı. - ANKARA