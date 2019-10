Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Akkaş: "PKK üzerinden bir terör koridoru oluşturulması hesabına darbe vurulmuştur""Türkiye Cumhuriyeti Devleti kolay kurulmamıştır""Bizi biz yapan bayrağımızın ve dünyada hiçbir şeye değişilmeyecek bağımsızlığımızın önemi çok büyüktür""Vatan yoksa millet, bayrak, namus yok""Kahraman Mehmetçiğimiz bugün sadece terör unsurları ile mücadele etmiyor, küresel güçlerin yeniden tanzim etmeye çalıştığı coğrafyada bu kez toprak kaybetmemenin mücadelesini veriyor"

ANKARA - Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, "PKK üzerinden bir terör koridoru oluşturulması hesabına darbe vurulmuştur" dedi. Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi üyeleri, Ortadoğu Teknik Üniversitesinde "Cumhuriyete ve Bayrağımıza Sahip Çıkıyoruz" konulu bir basın açıklaması yaptı. Görevi başında olan emniyet güçleri ve şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, Cumhuriyete sahip çıkmanın önemini vurgulayarak, "Cumhuriyet; bağımsızlığımız, bayrağımız, şehitlerimiz, hakkaniyetli yönetim, demokrasi, temel hak ve özgürlüklerdir" dedi. Akkaş, Barış Pınarı Harekatı için ise, "PKK üzerinden bir terör koridoru oluşturulması hesabına darbe vurulmuştur" dedi."Türkiye Cumhuriyeti Devleti kolay kurulmamıştır"Bu yıl Cumhuriyetin 96. yılı olduğunu belirten Akkaş, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl 96'ıncı yıl dönümünü kutluyoruz. Cumhuriyet; Türk milletinin karakteri, yaşam biçimidir. Cumhuriyet; bağımsızlığımız, bayrağımız, şehitlerimiz, hakkaniyetli yönetim, demokrasi, temel hak ve özgürlüklerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kolay kurulmamıştır. Her türlü talana, bozguna, işgale karşı anasının duasıyla, eşinden ve kundaktaki bebesinden aldığı güçle aziz vatan toprakları için bedel ödemeye giden yiğitler gerek cephede, gerek cephe gerisinde korkusuzca mücadele eden kadınlar, çocuklar, dedeler, nineler sayısız destan yazmıştır" diye konuştu.Bayrağın ve bağımsızlığın önemine vurgu yapan Akkaş, "Bizler Türk olmakla gurur duyan, vatan sevdasını 'Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda?' diye anlatan, bayrağımızı 'Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim' diye tarif eden bir ecdadın çocuklarıyız. Tarihimiz yüz akımızdır. Dolayısıyla gurur duymak da en tabii hakkımızdır. Vatan; kahpe pusularda milletimizin geleceği kararmasın diye gencecik yaşında solanların memleketidir. Bugün üzerinde huzur ve güven içinde yaşadığımız bu topraklar, en ağır bedeller ödenerek elde edilmiş dünyanın en kıymetli vatanıdır. Unutulmamalıdır ki bu toprakların vatan yapılmasında dış mahfillere karşı dik duruş vardır, bağımsızlık ateşinin hiç sönmemesi, işgalci devletlere tüm ruhuyla direnen Türk milletinin azmi vardır. Bu nedenle ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz imparatorluk bakiyesi topraklarımızın, bizi biz yapan bayrağımızın ve dünyada hiçbir şeye değişilmeyecek bağımsızlığımızın önemi çok büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için her birini son nefesimize kadar korumak önemli bir sorumluluğumuzdur" diye konuştu."Vatan yoksa millet, bayrak, namus yok"Ülke huzuruna, birliğine ve bütünlüğüne zarar vermek isteyenlere karşı Mehmetçiğe tam destek verilmesi gerektiğini önemle vurgulayan Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına doğru yaklaşırken emperyalist güçler tarafından 100 yıllık hesabın açılmış olduğunu da görüyoruz. Hem sınırlarımız içinde hem de sınır ötesinde terörist faaliyetler güvenliğimizi tehdit etmektedir. Yıllardır terör belası ile mücadele eden Türk milleti, huzuruna, birliğine, bütünlüğüne çöreklenen leş kargalarını bertaraf etmek için Mehmetçiğimize tam destek vermektedir. Biliyoruz ki vatan yoksa millet, bayrak, namus yok. Bakınız Suriye'ye, Irak'a, Afganistan'a. Emperyalist devletlerin güç savaşı neticesinde Ortadoğu kan gölünün ortasında alev alev yanmaktadır. Yerinden yurdundan edilen insanlar ülkemize sığınmıştır. Demokratik olduğunu iddia eden, insan hak ve özgürlüklerinden dem vuran ülkeler bu yangını televizyon karşısında izlerken, Türkiye mültecilere kucak açmıştır" dedi."Nice savaşta kudretimizi yedi düvele gösterdik"Türkiye'yi ateş sarmalına çekmeye çalışan dış güçlere ve destekçilerine boyun eğmemenin Türk milletinin en önemli sorumluluğu olduğunu dile getiren Akkaş, konuşmasına şöyle devam etti: "Teröre her türlü lojistik destek sağlayan, terörü adeta kudurtan, teröristleri besleyip, büyütenler de işte bu sözde demokratik devletlerdir. 100 yıllık hesabı açmak için harekete geçen bu güçler, kukla olarak kullandığı terör örgütleri ile bize yeni bir bedel ödetmeye, binlerce yıldır şehitlerimizin kanıyla sulanan vatanımızı yok etmeye çabalamaktadır. Bölgemizdeki bu kirli hesaplar asla başarıya ulaşamayacaktır. Nasıl geçmişte İnönü Savaşları'nda, Çanakkale'de, Sakarya Meydan Muhaberesi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda, Büyük Taarruz'da ve daha nice savaşta kudretimizi yedi düvele gösterdik, bugün de aynı azim, kararlılık ve inanç içindeyiz. Türkiye'yi ateş sarmalına çekmeye çalışan dış güçlere ve destekçilerine boyun eğmemek ise şerefli Türk milletinin en önemli sorumluluğudur. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröre karşı çok kapsamlı bir mücadele yürütmektedir. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı Harekatı, son olarak Barış Pınarı Harekatı, sınırlarımızı korumak ve terör unsurlarından arındırmak, birliğimize yönelik tehditleri, bölücü akımları ortadan kaldırmak noktasında çok önemlidir.""Kahraman Mehmetçiğimiz bugün sadece terör unsurları ile mücadele etmiyor"Son günlerde Barış Pınarı Harekatı'nı güçsüzleştirmeye, değersizleştirmeye yönelik söylemlerin, kara propagandaların hız kazandığını belirten Akkaş, "Terör operasyonunu savaş olarak nitelendirerek, bunun üzerinden barış tellallığı yapan çeşitli güruhların açıklamaları kamuoyuna yansımaktadır. Bunların kime, neye hizmet ettiğini, kimlerin safında yer aldığını aziz Türk milleti çok iyi tahlil etmektedir. Türk milletinin bu harekata verdiği destek apaçık ortadadır. Milletimiz ayrıştırılmaya asla geçit vermeyecek; acıdan, kandan, gözyaşından beslenen terör ve destekçilerini içinde barındırmayacaktır. Unutulmamalıdır ki kahraman Mehmetçiğimiz bugün sadece terör unsurları ile mücadele etmiyor, küresel güçlerin yeniden tanzim etmeye çalıştığı coğrafyada bu kez toprak kaybetmemenin mücadelesini veriyor. Bu operasyonlarla amaç terör tehdidinin ortadan kaldırılarak, bölgemizde ve ülkemizde huzurun sağlanması, Suriyeli mültecilerin sağ salim evlerine dönmeleridir. Bu noktada yanı başımızda yaşananlara gözümüzü kapatmamız mümkün değildir. Milli varlığımızın devamı, üniter yapımız, bekamız buna bağlıdır. Kısacası bu bir var oluş mücadelesidir" diye konuştu."PKK üzerinden bir terör koridoru oluşturulması hesabına darbe vurulmuştur"Barış Pınarı Harekatı'nda Türk ordusunun hedefinin 32 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturmak ve terörden arındırmak olduğunu vurgulayan Akkaş "Bilindiği gibi terör örgütünün çekilmesi ve bölgenin Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde olması konusunda ABD ile mutabakat sağlanmış ve operasyona ara verilmişti. Milli Savunma Bakanlığı, verilen sürenin sonunda ABD tarafından teröristlerin bölgeden çekilmesinin tamamlandığının bildirildiğini açıkladı. Öte yandan Türkiye ile Rusya arasında da mutabakat imzalandı. İşte tüm bu mutabakatlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihi bir başarısıdır. Sahadaki askeri varlığımız, masadaki gücümüzü sağlamaktadır. Bu başarı hiçbir ucuz söylemle karalanamaz. PKK üzerinden bir terör koridoru oluşturulması hesabına darbe vurulmuştur. Şimdi sıra güvenli bölgenin kurulması ve kontrolündedir" ifadelerini kullandı."Türk milleti geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da bu pespayelere geçit vermeyecek""Tüm terör tehdidinin sınırlarımızdan tamamen yok edilmesi en büyük arzumuzdur" diyen Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Türk Eğitim-Sen olarak bu süreçte dün ve bugün olduğu gibi yarın da koşulsuz, amasız, şüphesiz devletimizin yanında olacağız. Türk milleti geçmişte olduğu gibi, bugün ve yarın da bu pespayelere geçit vermeyecek, her türlü saldırıya, kirli tezgaha karşı Cumhuriyetimiz, devletimiz, bayrağımız, vatanımız, milletimiz için şerefle mücadele etmeye devam edecektir. Bizler bu topraklarda huzurlu ve mutlu yaşayalım, birliğimiz, dirliğimiz zarar görmesin diye canlarını feda eden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun! Gazilerimize de sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Dualarımız Mehmetçiğimizledir. Ayrıca Cumhuriyetimizin 96'ıncı yılını da gururla kutluyor; bu cennet toprakları Türk milletine vatan yapan Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü, yol arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."ODTÜ önünde yapılan açıklama sonrası grup olaysız şekilde dağıldı.

