Türk Eğitim-Sen, Mevlid Kandili'ni Kutladı

Türk Eğitim-Sen Alaplı
İlçe Başkanlığı, Mevlid Kandili
dolayısıyla öğretmenlere kandil simidi dağıttı.
Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Mevlid Kandili dolayısıyla ilçedeki okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğünde kandil simidi dağıtarak, eğitim camiasının kandilini kutladı.
Şube Başkanı Soner Arslanoğlu da yaptığı değerlendirmede, tüm Müslüman aleminin Mevlid Kandili'ni kutladıklarını ifade ederek,
"Kandilin ruhuna uygun şekilde ilçemizdeki okullarda görev yapan öğretmenlerimiz başta olmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğü personelimize ve vatandaşlarımıza Türk Eğitim-Sen ailesi olarak kandil simidi ikramında bulunduk. Bugün idrak edeceğimiz Mevlid Kandilimizin ilçemize, ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim."
Alaplı,Türk Eğitim Sen,Kandil Dağı
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:53