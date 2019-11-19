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Türk Eğitim-Sen üyelerine yönelik şiddete tepki

Türk Eğitim-Sen Sivas Şubesi üyeleri, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına tepki göstererek, Türk Ceza Kanunun 112'inci maddesinde düzenleme yapılması için Cumhurbaşkanlığına mektup gönderdi.

19.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:38Türk Eğitim-Sen üyelerine yönelik şiddete tepki
Türk Eğitim-Sen Şubesi üyeleri, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına tepki göstererek, Türk Ceza Kanunun 112'inci maddesinde düzenleme yapılması için Cumhurbaşkanlığına mektup gönderdi.
PTT Sivas Merkez Şubesi önünde toplanan sendika üyeleri adına basın açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Nuri Eryıldız, öğretmenlerin sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kaldığını söyledi.
Bu durumun yürekleri dağladığını vurgulayan Eryıldız, "TBMM'nin yapacağı yasal düzenlemelerle şiddetin önlenmesi yolunda mesafe katedeceğine inanıyoruz. Türk Ceza Kanunun 112'nci maddesinde düzenleme yapılmalı." dedi.
Eğitim çalışanlarına şiddetin eğitim sorunu haline geldiğini savunan Eryıldız, "Eğitim çalışanlarına şiddet konusunda ilgili süreçlerin harekete geçirilmesi gerekir. Öğretmenlerimizin saygınlığının artırılması, güvenli çalışma ortamlarına kavuşmaları, daha verimli eğitim hizmetini getirecek ve dolayısıyla toplumun sağlıklı geleceğini inşa edecektir." diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından Eryıldız ve sendika üyeleri, Cumhurbaşkanlığına mektup gönderdi.

Türk Eğitim Sen, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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