Türk Eğitim Vakfı'ndan geleceğin lideri 59 gence üstün başarı bursu

Yarım asırdır Türkiye 'nin aydınlık geleceği için eğitime destek veren Türk Eğitim Vakfı (TEV), geleceğin liderleri olarak görülen üstün başarılı öğrencilerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirdiği Üstün Başarı Burs Fonu'ndan 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faydalanacak isimleri kamuoyuna tanıttı. 3 bin 994 aday arasından seçilen, 24 il ve 15 üniversiteden toplam 59 genç, TEV Üstün Başarı Bursu'nu almaya hak kazandı. Böylelikle bu yıl burstan yararlanacak genç sayısı 213'e yükseldi.

Türkiye'de en yüksek meblağdaki eğitim bursu

Türkiye'de verilen en yüksek miktarlı burs olma özelliğine sahip olan TEV Üstün Başarı Bursu ile öğrencilere ayda 1.400 TL'lik eğitim desteği sağlanıyor. 2007 yılında hayata geçirilen TEV Üstün Başarı Bursu'ndan bugüne kadar toplam 705 genç faydalandı. 2019-2020 eğitimğretim yılında burs alan 59 öğrenciden hukuk, idari bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve temel bilimler alanlarının yanı sıra 3'ü müzik, 3'ü plastik sanatlar alanında desteğe layık bulundu.

"Ne kadar çok kaliteli insan yetiştirebilirsek, memlekete o nispette hizmet etmiş olacağız"

11 Şubat Salı günü Divan Elmadağ İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, "Türk Eğitim Vakfı olarak Üstün Başarı Burslarımızla geleceğin liderleri olacak üstün başarılı gençlerimizi destekliyoruz. Bu gençlere yalnızca maddi destek vermekle kalmayıp onları bu üstün başarılarından dolayı onurlandırmayı ve cesaretlendirmeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar 705 gencimiz bu bursa hak kazandı. Türk Eğitim Vakfı'nın ana amacı sıradan olmayan gençlerimizin iyi yetiştirilmesini sağlamak! Onların hak ettikleri noktalara gelmeleri sonucunda ülkemizin geleceği de güvence altına alınmış olacak. Ne kadar çok kaliteli insan yetiştirebilirsek, memlekete o nispette hizmet etmiş olacağımıza inanıyoruz. Bu felsefenin hâlâ kat'î surette geçerliliğini koruduğunu ve bizim için de her zaman yol gösterici olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Mentorluk çalışmaları ödül getirdi

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü M. Yıldız Günay ise gençlere Üstün Başarı Bursu ile birlikte mentorluk desteği de verdiklerini değinerek şunları söyledi: "2015 yılından bu yana, kurucuları TEV bursiyeri olan Mentorink adlı dijital platform vasıtasıyla tüm bursiyerlerimize bu imkanı sağlıyoruz. Yürüttüğümüz mentorluk çalışmaları, bu alanda dünyanın en büyük iki organizasyonundan biri olan EMCC (European Mentoring ve Coaching Council) tarafından ödüle layık görüldü. Bu ödülü Vakfımıza kazandıran Mentorink'in kurucuları Bekir Topaloğlu ve Mahmut Kafkas'ın yanı sıra bize destek veren tüm gönüllü mentörlerimize kalpten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TEV Üstün Başarı Bursu başvuru koşulları

TEV Üstün Başarı Bursu'na, Lisans Yerleştirme Sınavı'nda ilgili puan türlerine göre ilk 5 bine girerek hukuk, idari bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve temel bilimler alanlarında öğrenim görmeye hak kazanan gençler başvuru yapabiliyor. Ayrıca aynı koşulları sağlayan ve hazırlık sınıfından 1. sınıfa ve 2. sınıfa geçen öğrenciler de bursa başvurabiliyor. Bu öğrencilerin başvuruda bulunabilmesi için hazırlık sınıfını başarıyla geçmesi, 1. sınıfı da en az 3,50 not ortalaması ile tamamlamış olması gerekiyor.

Sanat alanında ise piyano, arp, gitar, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ile plastik sanatlar alanlarından 2. sınıfa geçmiş, en az 3,20 ortalamaya sahip öğrenciler burs için başvuru yapabiliyor. Sanat bursiyerleri Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar öğretim üyeleri ile konunun uzmanı ressamlar huzurunda gerçekleşen değerlendirme sonucunda seçiliyor.