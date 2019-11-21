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Türk Eğitim Vakfı ve Visa, Gençler "Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin" Diye İş Birliği Yapıyor

Türk Eğitim Vakfı (TEV), maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan gençlere destek verdiği "Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin" kampanyası dâhilinde, Visa ile iş birliği gerçekleştirdi.

21.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:18Türk Eğitim Vakfı ve Visa, Gençler

20 Kasım 2019'da TEV Genel Müdürü Yıldız Günay ve Güneydoğu Ürün Başkanı Zeynep Şener'in katıldığı bir buluşmayla tanıtılan iş birliği kapsamında, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki farklı lokasyonlara temassız bağış kioskları yerleştirilecek. Ünlü isimlerin kiosk ekranı üzerinden üniversiteli gençler için burs desteği çağrısında bulunduğu ve dileyen herkesin kiosk üzerinden kredi veya banka kartlarının temassız özelliğini kullanarak kolayca burs desteği verebildiği proje ile bu şehirlerin dört bir yanındaki eğitim gönüllülerine ulaşılarak daha çok gence eğitim fırsatı yaratılması hedefleniyor.

Başarılı ve maddi olanakları sınırlı öğrencilere burs vererek Türkiye'ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençlerin yetişmesini destekleyen Türk Eğitim Vakfı (TEV), "Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin" kampanyası için Visa ile yenilikçi bir iş birliği yaptı. 20 Kasım 2019 Çarşamba günü, TEV Genel Müdürü Yıldız Günay'ın ev sahipliğinde BigChefs Nişantaşı'nda düzenlenen buluşmaya, Visa Güneydoğu Avrupa Ürün Başkanı Zeynep Şener ile birlikte projenin yüzlerinden olan Gamze Cizreli, Mehmet Turgut ve Yunus Günçe de katıldı.

Yıldız Günay: Eğitime duyarlı dostlarımızı gençlerin hayallerine destek olmaya davet ediyoruz

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay, Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin kampanyası ve Visa iş birliği hakkında bilgi verdi. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle binlerce gencin üniversite eğitiminin yarıda kaldığını söyleyen Günay, "Türk Eğitim Vakfı olarak her yıl bu zamanlarda yeni bursiyerlerimize burs hakkı kazandıklarını duyururuz. Dünde yaklaşık 2.000 öğrencimize burs hakkı kazandıkları bilgisini verdik. Bu bilgilendirmeleri yapabiliyor olmak bizler için en mutlu olduğumuz dönem. Ancak işin diğer tarafında bu sene yaklaşık 40 bine yakın öğrenci online olarak burs başvurusunda bulundu. Elimizdeki kaynaklar doğrultusunda bu öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğunu daha ön elemede elemek zorunda kaldık. Türk Eğitim Vakfı olarak kaynaklarımızı artırmak ve daha çok öğrenciye burs vermek ve kazandıkları ünversiteleri kaybetmelerinin önüne geçmek istiyoruz. Bugün siz kıymetli dostlarımız ile paylaştığımız projemizle bu amacımız doğrultusunda bir işbirliğine imza atmış olduk. Yedi sene önceki verilerimize göre vakfımıza yapılan bireysel bağışlarımızın dörte üçü nakit, dörte biri kredi kartı bağışı iken bu oranlar bugün tam tersini söylüyor. Bağışçılarımızın değişen alışkanlıklarıyla uyumlu yeni nesil bağışlarımız için bizlere hayal ortağı olan başta Visa'ya, bu projeyle özel olarak ilgilen Visa Güneydoğu Avrupa Ürün Başkanı Zeynep Şener ve ekibine ve değerli sanatçılarımızın her birine teker teker Türk Eğitim Vakfı adına teşekkür ederim. Eğitime duyarlı tüm dostlarımızı, gençlerimizin hayallerini sürdürebilmesi için kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum.' dedi.

Zeynep Şener: Temassız bağış mekanizması ile hızlı, zahmetsiz ve güvenli şekilde bağış yapılabilecek

Visa Güneydoğu Avrupa Ürün Başkanı Zeynep Şener, Visa ve Türk Eğitim Vakfı arasındaki iş birliğinin bağış yapma alışkanlığının yaygınlaştırılması açısından çok önemli bir girişim olduğunu vurgulayarak, "Temassız bağış mekanizması yenilikçi ödeme çözümlerini sosyal sorumluluk ile bir araya getirerek bağış yapmayı kolaylaştırıyor. Kampanyaya destek vermek isteyen bağışçılar kahve alır gibi bağış yapabilecekler. Temassız ödemelerin hız ve kolaylığı ile bağış yapmak isteyen fakat günlük koşuşturmada vakit bulamayan bireylerin alışkanlıklarını değiştirip, gençlerimizin hayal ettiği eğitime devam etmesine katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Ünlü isimlerin çağrısıyla kalpler iyilik için atıyor!

İş birliği kapsamında İstanbul'daki farklı lokasyonlara Visa'nın desteğiyle temassız bağış kioskları yerleştiriliyor. Açelya Akkoyun, Gamze Cizreli, Mehmet Turgut, Yunus Günçe, Ferman Akgül ve Selçuk Erdem gibi ünlü isimler, gençlere burs sağlanması için ekrandan çağrıda bulunurken eğitime destek olmak isteyen gönüllüler de, temassız özellikli kredi veya banka kartlarını ekrandaki kalbe okutarak, hızlı ve güvenli biçimde 10 TL bağış yapabiliyor. Bağışla birlikte ekrandaki kalbin ışıkları yanıyor ve bağış tamamlanıyor. Bağışçılar daha fazla bağış yapmak istedikleri takdirde aynı işlemi tekrarlayabiliyor.


Türk Eğitim Vakfı, Avrupa, Visa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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