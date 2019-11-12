Türk Eximbank 500 milyon euro sendikasyon kredisi aldı

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğünde bir bankalar konsorsiyumundan, toplam 500 milyon euroluk bir yıl vadeli sendikasyon kredisi sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, anlaşması Pazartesi günü imzalanan kredinin toplam maliyeti, en yüksek tutarla katılan bankalar için euro diliminde Euribor artı yüzde 2.25 ve dolar diliminde Libor artı yüzde 2.35 oldu.

Açıklamaya göre, söz konusu işlem, bankanın bu yıl Nisan ayında sağladığı sendikasyon kredisine oranla 40 baz puan daha düşük maliyetle gerçekleştirildi.

Krediye ilişkin görüşlerini paylaşan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bir önceki sendikasyon kredisine kıyasla maliyet avantajı sağlanan bu krediye gelen yoğun ilginin mutluluk verici olduğunu ve Türkiye ekonomisinin lokomotifi durumundaki ihracata daha güçlü destek için Türk Eximbank nezdindeki çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Sendikasyon kredileri yoluyla sağladığı kaynak tutarı 1.6 milyar dolara ulaşan Eximbank'ın toplam dış finansmanının yüzde 16'sı sendikasyon kredilerinden oluşuyor.