Türk Eximbank'a Hartum Daveti

Türk Eximbank
Genel Müdürü Adnan Yıldırım
, Sudanlı girişimciler tarafından Hartum
'a davet edildi.
Türk Eximbank açıklamasında, "Sudan Girişimciler ve İşverenler Federasyonu Başkanı Sayın Saoud Mamoun Elberier'in daveti üzerine; Genel Müdürümüz Sayın Adnan Yıldırım, ülkemiz ve Sudan arasında ticaret hacminin artırılmasına yönelik potansiyel iş birliği imkanlarını değerlendirmek üzere 1-2 Aralık
2018 tarihleri arasında Sudan'ın başkenti Hartum'a bir ziyaret gerçekleştirecek olup, Sudanlı özel sektör firma temsilcileri ve ticari bankalar ile görüşmeler gerçekleştirecektir." ifadelerine yer verildi.
Adnan Yildirim,Hartum,Türk Eximbank
01 Aralık 2018 Cumartesi 09:39