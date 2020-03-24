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Türk Eximbank ihracatçılara destek paketini devreye aldı

Türk Eximbank, virüs salgını sürecinden ihracatçıların en az etkilenmesi için destek paketi devreye aldı.

24.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:58
Türk Eximbank ihracatçılara destek paketini devreye aldı
Türk Eximbank, virüs salgını sürecinden ihracatçıların en az etkilenmesi için destek paketi devreye aldı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank ihracatı destekleme misyonu çerçevesinde tüm dünyayı saran virüs salgını nedeniyle siparişleri azalan veya iptal olan, ihracat pazarı daralan ihracatçıların üretimlerinin durmaması ve istihdam kaybı yaşamamaları için kredi ve sigorta desteklerine hız kesmeden devam edecek ve aldığı tedbirlerle ihracatçıların yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.
Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Kredi geri ödeme vadeleri uzatıldı. İhracatçılarımızın daralan talepten veya virüsün yayılmasını engellemek için ülkelerin uyguladığı kısıtlamalardan etkilenmemeleri için Türk Eximbank'ın TCMB kaynaklarından ve kendi kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılacaktır. Bu bağlamda ihracatçılarımızın faiz ödemeleri de 6 ay ertelenebilecektir.
Taahhüt kapatmaya ilave 1 yıl kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi henüz taahhüdü kapatılmamış olan ve taahhüt süresi dolmasına karşı ceza uygulanmamış olan krediler ile Haziran sonuna kadar kullandırılacak tüm krediler için 3 yıla çıkarılarak ihracatçılara ihracat yapmaları için verilen süre ilave 1 yıl artırılmıştır. Taahhüt kapatma cezalarında da indirime devam edilecek olması ihracatçılara bu sıkıntılı dönemde ilave 1 yıl sürenin yanında maliyet avantajı da sağlayacaktır.
Reeskont kredilerinde 2 yıl vade imkanı Türkiye'nin en uygun maliyetli kredilerinden olan ve ihracatçıların büyük teveccüh gösterdiği reeskont kredilerinin daha önce azami 1 yıl olan kredi vadeleri bu zor dönemde ihracatçılarımızın finansal yüklerini azaltmak için azami 2 yıla çıkarılacaktır.
Sigorta limitlerinde alıcıya tanınan vadeler ücretsiz uzatıldı. Haziran ayı sonuna kadar alıcı firmaların sigortalı firmalardan talep edeceği 3 aya kadarki vade uzatımlarında sigortalı firmalardan herhangi bir ek sigorta primi alınmayacaktır. Ayrıca sigortalı firmalar tarafından ödenmekte olan sigorta primleri ve alıcı analiz ücretlerinin vadelerinin 30 gün uzatılarak sigorta ürününden yararlanan ihracatçılarımıza kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır."
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi doğrultusunda ihracatçıların azalan siparişlerden etkilenmemeleri, üretimlerine devam etmeleri ve istihdam kaybı yaşamamaları için destek programımızı devreye aldıklarını belirtti.
Güney, üretime devam eden ihracatçıların siparişlerin azalmasından dolayı birikecek stoklarına ilişkin finansal çözüm üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Eximbank, İhracat, Sigorta, Ekonomi

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