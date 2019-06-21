21.06.2019 15:34
Haberler » Güncel » Haber

Türk Eximbank, Sırbistan'ın muadil kuruluşuyla anlaşma imzaladı

Türk Eximbank, Sırbistan

Türk Eximbank, Sırbistan'ın resmi ihracat destek kuruluşu AOFI ile iki ülke ticaretinin artırılmasına yönelik iş birliği anlaşması imzaladı.

Türk Eximbank , Sırbistan'ın resmi ihracat destek kuruluşu AOFI ile iki ülke ticaretinin artırılmasına yönelik iş birliği anlaşması imzaladı.
Türk Eximbank açıklamasına göre, Genel Müdür Vekili Enis Gültekin başkanlığındaki Türk Eximbank heyeti, Sırbistan'a gerçekleştirdikleri seyahat kapsamında Sırbistan Maliye Bakanlığı ve diğer icracı bakanlıklar ile gündemdeki projelere yönelik ikili temaslarda bulundu.
Bankanın programları hakkında ilgili mercilere sunum yapan Gültekin, bunun yanı sıra Sırbistan'ın resmi ihracat destek kuruluşu AOFI ile bir iş birliği anlaşması imzaladı.

"Son dönemde birçok iş birliği anlaşması imzaladık"
Açıklamada verilen bilgilere göre, söz konusu anlaşma, ortak sigorta, reasürans, tazminat alanında iş birliği ve bilgi paylaşımı vasıtasıyla her iki ülke mal ve hizmet ihracatını içeren projelere Türk Eximbank ve AOFI'nin ortak finansman sağlamasını hedefliyor.

Türk Eximbank'ın yabancı kuruluşlarla iş birliği artarak devam edecek.

Genel Müdür Vekili Gültekin, anlaşmaya ilişkin, "Türk Eximbank'ın ihracatçılarımıza sağladığı hizmetleri artırma hedefiyle son dönemde birçok yabancı ihracat destek kuruluşu ile çeşitli muhteviyatta iş birliği anlaşması imzaladık. AOFI ile imzalanan anlaşmanın Türkiye ile Sırbistan arasındaki mevcut ekonomik ilişkileri daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
İhracat , Sırbistan Karadağ , Türk Eximbank , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:48 Kastamonu'da Mursi için gıyabı cenaze namazı
17:47 İnönü Sultan Alâeddin Camii cemaatinden şükür duası
17:47 Anadolu'daki Türk kültürünün Orta Asya'ya uzayan kökleri ele alındı
17:47 Otomobil takla attı: 1,5 aylık bebek öldü, 5 kişi yaralandı
17:46 Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı
17:46 Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, yağıştan zarar gören mahalleleri inceledi
17:45 Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, kamerada