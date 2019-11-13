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Türk fındığı Çin'de tanıtıldı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı İlyas Edip Sevinç, 1 Ocak-11 Kasım'da Çin'e gerçekleştirilen fındık ihracatının 9 bin 574 tona yükselerek karşılığında 75 milyon dolar gelir elde edildiğini belirtti.

13.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:18Türk fındığı Çin'de tanıtıldı
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı İlyas Edip Sevinç, 1 Ocak-11 Kasım'da Çin'e gerçekleştirilen fındık ihracatının 9 bin 574 tona yükselerek karşılığında 75 milyon dolar gelir elde edildiğini belirtti.
KFMİB'den yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda stant açıldığı ifade edildi.
Standın açılışının, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle tarafından yapıldığı ifade edilen açıklamada, ziyaretçilere ambalajlanmış şekilde kavrulmuş fındık ve çeşitli ürünlerin ikram edildiği aktarıldı.
Açıklamada, Türk fındığının tanıtımı için ülke sektörüne ilişkin bilgilerin yanı sıra ihracatçıların iletişim bilgilerinin de yer aldığı broşürlerin dağıtıldığına işaret edildi.
Organizasyonla ilgili değerlendirmede bulunan KFMİB Başkanı İlyas Edip Sevinç, 2000 yılında Çin'e sadece 160 ton fındık ihraç edildiğine dikkati çekti.
Sevinç, şunları kaydetti:
"2001 yılında Fındık Tanıtım Grubu tarafından başlatılan ve günümüzde Türkiye Tanıtım Grubu desteğiyle devam eden tanıtım faaliyetlerinin bir sonucu olarak 1 Ocak-11 Kasım 2019 arasında Çin'e gerçekleştirilen fındık ihracatı 9 bin 574 tona yükselerek karşılığında 75 milyon dolar döviz geliri elde edildi. Bu rakam, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 97'lik bir artışa tekabül ediyor."

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: AA

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