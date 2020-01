Türk firma dünyaya açıldı, 50 ülkeye domain satıyor

Atak Domain, domain bayilik programı Domain name API ile dünyaya açıldı. Program, 50'nin üzerinde ülkede domain hosting firmaları tarafından kullanılmaya başlandı.Domain sektörünün önemli firmalarından Atak Domain, domain bayilik programı Domain name API ile dünyaya açıldı. 140 ülkeden domain bayilik başvurusu alan program, 50'nin üzerinde ülke üzerinde çeşitli domain hosting firmaları tarafından kullanılmaya başlandığı açıklandı."Amerika, Hindistan Almanya , Hollanda, İngiltere, Rusya'dan daha ucuz domain hizmeti sunabiliyoruz"Atak Domain CEO'su Bahaddin Yazıcı, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Dünyada sadece Amerika, Hindistan, Almanya, Hollanda, İngiltere, Rusya olmak üzere 6 ülke domain firmaları tarafından verilen domain bayilik hizmeti Domain name API'nin faaliyete başlaması ile ilk defa bir Türk firması tarafından verilmeye başlandı. Domain name API programının domain sektörüne uluslararası domain pazarında en yenilikçi ve en düşük fiyatla farklı bir soluk getirdi. Türkiye'nin ve teknoparkların avantajlarını kullanarak Amerika, Hindistan, Almanya, Hollanda, İngiltere, Rusya'dan daha ucuz domain hizmeti sunabiliyoruz. Yurtdışı domain bayilerimize programı anlatırken en fazla kullandığımız cümle "Biz domain sektörünün Çin'i gibiyiz" diye sunum yapıyoruz." dedi.Yazılım ve donanım altyapısına yatırımŞirket, 150 ülkeye ait domain firmalarının hepsine hizmet sunabilmek için yazılım ve donanım altyapısına 2020 yılında köklü yatırım yapmayı planladığı kaydedildi. - İSTANBUL