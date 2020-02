Türk firmaları Suudi Arabistan yolcusu

Ulaşım, enerji, ve turizm başta olmak üzere gündeminde yüksek bütçeli yatırımlar ve sayısız mega inşaat projeleri bulunan Suudi Arabistan, Türk firmalarının iştahını kabarttı. Suudi Arabistan'da düzenlenecek "The BIG 5 Saudi Cidde" Yapı Fuarı'nda çok sayıda Türk firmasının yer alacağı öğrenildi.



Ekonomide çeşitliliğin sağlanması, teknoloji ve altyapı yatırımları için 819 milyar dolar değerinde 5 bin 200'den fazla inşaat proje stoku oluşturan Suudi Arabistan, inşaat firmaların iştahını kabarttı. Bölgede iş yapan ya da iş yapma planları olan uluslararası firmaların yanı sıra Türk firmaları da, Suudi Arabistan'ın ticari anlamda en yoğun şehri Cidde'de düzenlenecek olan The BIG 5 Saudi Yapı Fuarı ile Orta Doğu pazarındaki ihracat hacimlerini arttırmanın peşinde.



8-11 Mart tarihlerinde kapılarını 10. kez Orta Doğu yapı ve inşaat profesyonellerine açacak olan The BIG 5 Saudi Fuarının bu yıl 240'dan fazla uluslararası firmayı, yaklaşık 15 bin ziyaretçiyle bir araya getirmesi beklenmekte. Fuara son 1 ay kala Türkiye'den 25 firmanın fuara katılımı kesinleşti.



50 Türk firma 1.15 trilyon dolarlık dev proje stoku için yarışacak



Fuarın Türkiye'deki tek temsilcisi Expotim Uluslararası Fuar Organizasyonları A.Ş adına açıklamalarda bulunan Genel Müdür Çağatay Erşahin, "Suudi inşaat pazarı, özellikle yeni açıklanan dev yatırım bütçesiyle ivmelenen bir piyasa haline geldi. İnşaatla birlikte ülkede yapılan ve yapımı planlanan tüm projelerin değeri ise 1.15 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Özellikle yapay zeka ile yönetilen akıllı sanayi şehirleri ve dev turizm tesisleri ile çok ciddi bir inşaat atağına kalkan Suudi Arabistan, firmalarımıza değerli ihracat fırsatları sunan bir ülke imajı çizmektedir" dedi.



Cidde Yapı (The BIG 5 Saudi) Fuarının ise bu avantajlı pazara girmek için en çok tercih edilen platform olduğunu belirtti.



Fuar katılımı için son 1 ayın kaldığına işaret eden Erşahin, özellikle BIG 5 markasının Türk firmaları için güven ve prestij anlamına geldiğini ve bu nedenle birçok firmanın tüm Orta Doğu ihracatında olduğu gibi Suudi pazarına giriş için de The BIG 5 Saudi Fuarını tercih ettiğini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA