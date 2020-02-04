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Türk firmalarınca işletilen Dakar Havalimanı'na Afrika'nın ilk müşteri memnuniyeti akreditasyonu

Türk firmalar tarafından işletilen Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı (AIBD) Uluslararası Havalimanları Konseyince (ACI) müşteri memnuniyetinde uluslararası standartları karşıladığı için akreditasyon verilen Afrika'daki ilk havalimanı oldu.

04.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:20Türk firmalarınca işletilen Dakar Havalimanı'na Afrika'nın ilk müşteri memnuniyeti akreditasyonu
Türk firmalar tarafından işletilen Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı (AIBD) Uluslararası Havalimanları Konseyince (ACI) müşteri memnuniyetinde uluslararası standartları karşıladığı için akreditasyon verilen 'daki ilk havalimanı oldu.
İnşası Türk firmaları tarafından 8 ayda tamamlanan ve yap-işlet-devret modeliyle işletilen, Dakar Havalimanı ACI'nın Müşteri Deneyimi Programı çerçevesinde akredite edilen Afrika'daki ilk havalimanı oldu.
Akreditasyon, AIBD'nin müşteri memnuniyetini sağladığı ve müşteri deneyimi konusunda sürekli kendini geliştirdiği anlamına geliyor.
AIBD, birkaç hafta önce de ISO 9001v2015 sertifikasını almıştı.
Limak, Summa ve Senegal ortaklığıyla işletilen AIBD, hizmete girdiği aralık 2017'den sonraki ilk 11 ayda 2,11 milyon yolcuya hizmet vermişti.

Mbaye Diagne, Afrika, Dakar, Güncel

Kaynak: AA

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