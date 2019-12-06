Haberler » Ekonomi » Türk firması Kazakistan'da turistik tesis inşa edecek - Ekonomi

Türk firması Kazakistan'da turistik tesis inşa edecek

NUR Kazakistan'ın Türkistan kentinde uluslararası turistik tesis Türk firması Sembol İnşaat tarafından inşa edilecek.

06.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:32Türk firması Kazakistan'da turistik tesis inşa edecek
NUR Kazakistan'ın Türkistan kentinde uluslararası turistik tesis Türk firması Sembol İnşaat tarafından inşa edilecek.
Türkistan Valiliğinden yapılan açıklamada, Başbakan Askar Mamin ve Türkistan Valisi Umirzak Şukeyev'in katılımıyla Sembol İnşaat tarafından kamu-özel ortaklığı modeliyle inşa edilecek "Kervan Saray" adlı çok fonksiyonlu turistik tesisin temel atma töreninin yapıldığı belirtildi.
Proje değerinin 39 milyar tenge (101 milyon dolar) olduğu aktarılan açıklamada, "Yatırımcılar, bu uluslararası tesisin içinde sadece oteller değil, doğu pazarı, restoran ve yapay gölün bulunacağı projede eski şehrin mimarisinin de korunacağını söylüyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, inşaat çalışmalarının gelecek yıl ekimde tamamlanacağı, söz konusu projenin geçen yıl İstanbul'da yapılan Kazak-Türk yatırım forumunda varılan anlaşmalar çerçevesinde hayat geçirileceği kaydedildi.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:44 Coğrafi işaretli lamas limonu, üreticinin yüzünü güldürdü - Ekonomi
12:44 Altın fiyatları - Ekonomi
12:42 "İthalatı sonlandırmakta kararlıyız" - Ekonomi
12:40 İstanbul Ekonomi Zirvesi / Değer: Dünya ticaret savaşlarında Türkiye galip olacak - Ekonomi
12:38 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Bursa vizyonu MÜSİAD’da konuşuldu - Ekonomi
12:23 Son Dakika: Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı edecek - Ekonomi
11:49 Büyük fırsat doğdu! Türkiye, bisiklette Çin'i tahtından edebilir - Ekonomi
11:43 İBB Gençlik Meclisi'nin faaliyetleri durduruldu - Ekonomi
10:50 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:22 1 dönüm araziden 10 ton patates elde ettiler - Ekonomi
6.12.2019 12:59:31