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Türk firması, Paris'teki hastaneye 1 günde koronavirüs polikliniği kurdu

Türk firması Karmod, Fransa'nın başkenti Paris'teki bir devlet hastanesinin bahçesine bir gün içinde koronavirüs (Kovid-19) polikliniği kurdu.

31.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:14
Türk firması, Paris'teki hastaneye 1 günde koronavirüs polikliniği kurdu
Türk firması Karmod, Fransa 'nın başkenti Paris 'teki bir devlet hastanesinin bahçesine bir gün içinde koronavirüs (Kovid-19) polikliniği kurdu.
Firmadan yapılan açıklamaya göre, Sud Francilien Devlet Hastanesi bahçesine kurulumu gerçekleştirilen poliklinik binasında koronavirüs testlerinin yapımına başlandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Fransa Temsilcisi Ekrem Önal, yeni nesil konteyner modeliyle hazırladıkları 84 metrekare yapıyı 1 günde kullanıma hazır olarak teslim edebildiklerini aktardı.
Hızlı kurulumlu ürünlerinin acil ihtiyaçlarda en pratik yapı çözümü sunduğunu belirten Önal, şunları kaydetti:
"Karmod olarak Fransa'da daha önce gerçekleştirdiğimiz okul, konut, ofis gibi projeleri kısa sürelerde tamamlamamız ülkede ürünlerimize doğal olarak bir ilgi uyandırdı. Bu projede doğrudan hastanenin genel müdürü bizimle iletişime geçti. Elimizdeki mevcut demonte stoklarımızı sahaya sevk ederek 5 hastaya aynı anda test hizmeti verecek binanın aynı gün içerisinde kurulumunu yaptık. Ertesi sabah hasta kabulüne başlandı. Hastane bahçesindeki bu poliklinikte 5 ayrı odada birer hemşire test için görevlendirilmiş durumda. Bir ünitede de uzman doktor görev yapıyor. Hastalar burada gerçekleştirilen test sonuçlarına göre ya hastane ana binasına yönlendiriliyor veya evlerine gönderiliyorlar. Yapılarımızı ön üretimi tamamlanmış şekilde Türkiye'deki tesislerimizden dünyanın her bölgesine demonte olarak sevk ediyoruz. Yapı özel donanımları, elektrik ve su tesisat malzeme ve armatürleri, WC'ler gibi tüm birleşenler paketli olarak gönderiliyor. Kullanım yerinde kısa sürede kurulumları gerçekleştiriliyor."
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Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Fransa, Paris, Güncel
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