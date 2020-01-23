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Türk firmasına Dubai Intersec'te büyük ilgi

Bariyer sektörünün önemli markası Arma Kontrol, güvenlik ve yangından korunma alanlarında dünyanın önde gelen fuarları arasında yer alan Intersec'e katıldı.

23.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:27Türk firmasına Dubai Intersec'te büyük ilgi
Bariyer sektörünün önemli markası Arma Kontrol, güvenlik ve yangından korunma alanlarında dünyanın önde gelen fuarları arasında yer alan Intersec'e katıldı. 19-21 Ocak 2020 tarihleri arasında 50 ülkeden bin 100'ü aşkın firmanın katılımıyla 'de düzenlenen fuarda Arma Kontrol, yüksek teknoloji ürünü bariyer ve yer tuzaklarını tanıttı.

Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen ürünleriyle 'nin küresel bariyer markalarından Arma Kontrol, Uluslararası Güvenlik Fuarı Intersec'e katıldı. 19-21 Ocak 2020 tarihleri arasında Dubai'de düzenlenen fuarda yüksek teknoloji ürünü bariyer ve yer tuzakları ile yerini alan şirket, dünyanın dört bir yanından fuara gelen binlerce katılımcıdan büyük ilgi gördü.

"Türk mühendislerimizin başarısını dünyaya gösteriyoruz"

Dubai Intersec Fuarı hakkında bir değerlendirmede bulunan Arma Kontrol CEO'su Koray Kartal, "Alanının en prestijli fuarlarından biri olan Intersec'e beş yıldır üst üste katılım gösteriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çok verimli bir fuar dönemi geçirdik. Intersec'te bir yandan Türk mühendislerimizin başarısını büyük bir gururla dünyaya gösterirken diğer yandan alanımızdaki yeni trendleri yakından takip ediyoruz. Bu fuar aynı zamanda geniş kapsamlı uluslararası bir ticaret platformu özelliğine sahip. Bu da bize, halihazırda ihracat yaptığımız 52 ülkenin yanına yeni ülkeler ekleme imkanı sunuyor." dedi.

Bu yılki fuarda şirket, Kollu Bariyer, Mantar Bariyer, Road Blocker ve Yer Tuzakları gibi ürünlerini tanıttı. - İSTANBUL

Türkiye, Dubai, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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