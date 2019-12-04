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Türk firmasından Kongo'ya 3 ayda 900 toplu konut ihracatı

Karmod, Afrika kıtasının orta bölümünde yer alan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 3 ayda 900 toplu konut ihracatı gerçekleştirdi.

04.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:04Türk firmasından Kongo'ya 3 ayda 900 toplu konut ihracatı
Karmod, kıtasının orta bölümünde yer alan Demokratik Cumhuriyeti'ne 3 ayda 900 toplu konut ihracatı gerçekleştirdi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre 3 etap halinde üretim yapılarak ülkeye gönderilen binaların Başkent Kinşasa'da kurulumu yapılıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Çankaya, Afrika'nın en kalabalık nüfusuna sahip 4. ülkesi Kongo'nun konut açığını kapatma adına önemli bir projeye imza attıklarını belirtti.
Hızlı üretim ve hızlı kurulum avantajındaki konutlarının ülkede gündem olduğuna dikkati çeken Çankaya şunları kaydetti:
"Yapı modelimiz özellikle yatay mimari konseptindeki toplu konut projeleri için oldukça ideal. Çünkü uzun ömürlü kullanım sınıfındaki evlerimiz teknolojik hatta kısa sürede üretim yapılabiliyor. Demonte özelliğiyle hem nakliyeyi hem de kurulum aşamasını kolaylaştırıyor. Bu proje için Kongo'ya gönderdiğimiz supervizör ekiplerimizin organizasyonuyla kısa zamanda Kinşasa'da konutlar yükselmeye başlayınca doğal olarak ülke gündemine girdi. Güzel geri dönüşler gelmeye devam ediyor. Bu büyüklükte toplu konut projeleri gerçekleştirmeye alışığız. Irak'ın başkenti Bağdat ve Kut şehirlerinde bin 884 konutluk dev projeyi 7 ay gibi kısa sürede tamamlamıştık. Proje hala dünyada tek seferde gerçekleştirilmiş en büyük toplu konut projesi olma özelliğini sürdürüyor.
Evlerimiz her iklim kuşağında uzun ömürlü olarak güvenle kullanılıyor. Konutları gönderdiğimiz ülkede başka malzemeye ihtiyaç duymayacak şekilde bir bütün olarak sevk ediyoruz. Duvarlar, çatı sistemi ve kaplaması, kapı, pencere, elektrik ve su tesisat malzemeleriyle armütürleri, kaplama ile iç ve dış boya gibi yapıda kullanılan malzemelerin tamamı Türkiye'den gidiyor. Üç etaplı bu projenin ilk iki etabı için 2+1 planda 51 metrekarelik 600 konut, üçüncü etapta da 91 metrekarelik iki katlı 300 konut olmak üzere toplam 900 konutun üretimini gerçekleştirdik. Diğer etap üretimlerimiz de devam ediyor."

Afrika, Kongo, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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