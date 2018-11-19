Türk Futbol Tarihinde Bir İlk

- Türk futbol tarihinde bir ilkBölgesel Amatör Lig'de Arsuz
Karağaçspor ile 1970 Hisarspor karşılaşmasını 4 kadın hakem yönetti
HATAY - Bölgesel Amatör Ligi 5. Grup'ta Arsuz Karaağaç
Spor ile 1970 Hisarspor arasında oynanan maçı 4 kadın hakem yönetti. Karaağaç Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Adana
Bölgesinden Sevgi Günel, yardımcıları da Mersin
Bölgesinden Perihan Ece ile Osmaniye
Bölgesinden Necla Çiçek yaparken, 4. hakem olarak da Mersin Bölgesinden Deniz Eker görev aldı.Kadınların yoğun ilgi gösterdiği müsabaka öncesinde Arsuz Karaağaçspor Kulübü Başkanı Nevzat İnan, yönetici Rızkullah Yılmaz ile kadın taraftarlar adına Kevser Yılmaz, maçın hakemleri Sevgi Günel, yardımcıları Perihan Ece, Necla Çiçek, 4. hakem Deniz Eker ile her iki takım kaptanlarına çiçek taktim ettiler.Ev sahibi takımın 3-1 kazandığı müsabakayı yöneten hakemlerin 4'ü de kadın olunca, Türk futbol tarihinde bir ilk gerçekleşmiş oldu.
Karaağaç,Arsuz
19 Kasım 2018 Pazartesi 10:07