Türk futbolcularının Fransa maçında asker selamı vermesi Fransızları çıldırttı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile Türkiye karşı karşıya geldi. Maç yayınını gerçekleştiren Fransız rejisi skandal bir harekete imza atarak A Milli Takımımızın asker selamı verdiği gol sevincini ekrana yansıtmadı. Barış Pınarı Harekatı için Türkiye'ye tepki gösteren Fransızlar, futbolcuların asker selamı vermesine de karşı çıkmıştı. Fransa maçı öncesi Fransız siyasetçi Jean-Luc Melenchon, "Eğer Türk futbolcular bir kez daha asker selamı verirlerse, o zaman onlara düşman gibi davranacağız." demişti. Millilerimizin Fransa maçında asker selamı vermesi ise Fransızları çıldırttı.

MİLLİ TAKIM GOLÜ ATIP ASKER SELAMINI VERDİ

Fransa karşısında beraberliği yakalayan A Milli Takımımız gol sevincinde asker selamı verdi. Fakat Fransız rejisi o anları televizyon ekranlarına yansıtmadı. Rejinin bu hareketi maçı TV'den takip eden Türk taraftarları çileden çıkardı. Fransız rejisi her ne kadar asker selamını ekrana yansıtmasa da sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar gündem oldu.

FRANSIZ SİYASETÇİ: DÜŞMAN OLURUZ

Fransız siyasetçi Jean-Luc Melenchon, "Eğer Türk futbolcular bir kez daha asker selamı verirlerse, o zaman onlara düşman gibi davranacağız. Buna hazırlıklı olsunlar. Çünkü bu kabul edilemez ve bu şartlarda Türkiye ile futbol maçı oynamamalıyız." demişti.

"RESMEN SKANDAL"

Taraftarlar Fransız rejisinin bu hareketine sert tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili "Fransız rejisi asker selamımızı yayınlamadı. Resmen skandal." ifadelerini kullandı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Avrupa'nın asker selamımıza bile tahammülü yok." ifadelerini kullandı.