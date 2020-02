Türk futbolseverler Neymar Jr ile Brezilya'da tanışma şansı

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five, bu sene 5'inci yılını kutluyor. 29 Şubat tarihinde Türkiye elemelerinin başlayacağı etkinlik öncesinde Türkiye'ye özel bir video ile seslenen Brezilyalı yıldız, en yetenekli hayranlarını turnuvanın Dünya Finali'ne davet etti.Dünya genelinde 400 binden fazla oyuncuyu sokak futbolu sayesinde birleştiren Red Bull Neymar Jr's Five sokak futbolu turnuvası geri dönüyor. Bu sene 5. yılını kutlayacak turnuvaya adını veren Neymar Jr, organizasyon öncesinde Türkiye'ye özel bir çağrı yaptı. Türkiye'deki hayranlarına Türkçe olarak 'Merhaba Türkiye' diye seslenen Brezilyalı yıldız, en yetenekli hayranını Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali'ne davet etti.Şimdiye kadar dünya genelinde 75 ülkede, 400 binden fazla oyuncunun ter döktüğü organizasyonun Türkiye elemeleri bu sene 15 farklı şehirde yapılacak. Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali'nde yarışacak 7 kişilik uluslararası takımın bir parçası olmak ve bu heyecan verici finali Brezilya'da izleme fırsatına kavuşmak isteyenler Instagram'a yükleyecekleri videolarla bu hayaline ulaşabilecek.Elemeler 15 şehirde gerçekleştirilecekYapılan bilgilendirmede; sokak futbolunda hünerlerini sergilemek isteyenlerin mücadelesine sahne olacak Neymar Jr's Five'da Türkiye elemeleri İzmir, Gaziantep ve Trabzon'dan sonra Denizli, Adana, Samsun, İstanbul, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Konya, Ankara, Bursa, Antalya ve Eskişehir'e uğrayacağı belirtildi. Türkiye finali ise 5 Nisan'da yapılacak. Finallerden şampiyon olarak ayrılacak takım, Red Bull Neymar Jr's Five Dünya Finali heyecanını Neymar Jr Enstitüsü'nde yaşayacak.Neymar Jr Enstitüsü nedir?Dünya Finali'nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr Enstitüsü, Neymar'ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan Enstitü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek ve futbol gibi hizmetler veriyor.Gol yiyen oyuncusunu kaybederDünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr's Five'a 18 ile 25 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Herhangi bir cinsiyet sınırlamasının olmadığı turnuvanın en önemli özelliği ise gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor olması. Beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor. - İSTANBUL