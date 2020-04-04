Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden bir tanesi!"

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, "4 Nisan 2015, tabii ki Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden bir tanesi! Ben de o gün otobüsün içindeydim" diye konuştu.

04.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:15
Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, "4 Nisan 2015, tabii ki Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden bir tanesi! Ben de o gün otobüsün içindeydim" diye konuştu.
Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, 4 Nisan 2015 tarihinde Rize dönüşünde sarı-lacivertli futbolculara ve takım otobüsümüze karşı gerçekleşen saldırı girişiminin beşinci yılı geride kalırken, duygu ve düşüncelerini FB TV'de açıkladı. Belözoğlu sözlerine Türkiye'yi ve Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (COVID-19) salgını ve içinden geçtiğimiz süreci değerlendirerek başlayarak, "Hem Dünya hem de ülkemiz çok zor bir süreç yaşıyor. Bizler de bu süreci bize verilen antrenman programlarıyla evimizde geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah hem Dünya hem de ülkemiz bu süreci yener ve herkes huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sokaklarda gezer. Bu süreci inşallah hep beraber yaşarız" dedi.
"TÜRK FUTBOLU ADINA ÇOK TALİHSİZ VE KARA GÜNLERDEN BİR TANESİ!"
4 Nisan 2015 tarihinde yaşanan takım otobüsünün kurşunlanmasının beşinci yılıyla ilgili konuşan Belözoğlu, "4 Nisan 2015, tabii ki Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden bir tanesi! Ben de o gün otobüsün içindeydim. Olay gerçekleşir gerçekleşmez takım otobüsümüzün şoförünün yanına doğru gittik ve onun polis arabasına bindirildiğini gördük. Ne yazık ki çok zor bir gündü. ve olayın faillerinin halen bulunmaması hem futbolcular olarak bizleri hem de camiamızı üzüyor. Fakat ben hem devletimize hem de polis teşkilatımıza çok güveniyorum. İnşallah en yakın süre içerisinde bu olayın failleri bulunacaktır. Ne yazık ki çok zorlu günlerdi. Ama Fenerbahçe'nin olduğu her yerde Fenerbahçe mücadele eder. O gün de bu zorlu günleri yenmiştik. İnanıyorum ki bu süre zarfında faillerin bulunmasıyla beraber olay daha da net aydınlatılacaktır. İnşallah bir daha Türk futbolu ve Fenerbahçemiz, böyle günler yaşamaz. Çünkü o gün takımın içinde bulunan bir oyuncu olarak ben de, diğer takım arkadaşlarım da -özellikle yabancı oyuncular da- şampiyonluğa mal olacak kadar sıkıntılı süreçler yaşamıştık. Her insan, ülkemizde bulunan her sporcu inanıyorum ki bu düşüncededir; böyle günleri, böyle anları yaşamak istemez. İnşallah bir daha böyle olaylar Türkiye'de ve Dünyada yaşanmaz. Bizim için söylenebilecek en son söz, inşallah bu olayın failleri bir an önce bulunur. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu anlamda hem devletimize hem de polis teşkilatımıza güveniyorum. Söyleyebileceklerim bunlar" diyerek sözlerini noktaladı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››'Türk futbolu adına çok talihsiz ve kara günlerden bir tanesi!' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri kayalarla kapattı Haberler
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri kayalarla kapattı
İBB paylaştı! İşte İstanbul’da eve kapananların oranı Haberler
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı
’Maskeler pahalı’ dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:14: ŞANLIURFA Çalışmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yılmaz'a belediye ve kaymakamlık sahip çıktı - Haber 19:14: İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 681 artarak 15 bin... - Haber 19:12: Kızılay karantinadaki ailelere yardım götürdü - Haber 19:10: ÇALIŞMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKAN 11 YAŞINDAKİ YILMAZ'A BELEDİYE VE KAYMAKAMLIK SAHİP ÇIKTI - Haber 19:09: "Êvde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 18:27: Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı - Haber 18:02: İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 16:38: Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber