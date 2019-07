METİN ARSLANCAN - Beşiktaş'ın Kolombiyalı eski kalecisi Oscar Cordoba, siyah-beyazlı takıma transfer olduğu dönemin 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'nin üçüncülüğü sonrası tarihi bir ana denk geldiğini söyledi.Türkiye'de Beşiktaş ile 2002-2003 sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan ve bir dönem Antalya spor 'da da forma giyen Cordoba, futbolu bıraktıktan sonra spor yorumcusu olarak yaşamına devam ediyor.Kolombiyalı eski futbolcu, birkaç hafta önce "Mutluluğu Yakalamak İçin 12 Adım" adlı kitabını yayımladı. Cordoba, geride kalan futbolculuk kariyeri ve Brezilya'da düzenlenen Kupa Amerika'daki performansıyla eleştirilen yıldız futbolcu Lionel Messi hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Beşiktaş'a transferinin Türk Milli Futbol Takımı'nın 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olduğu döneme denk geldiğini hatırlatan 49 yaşındaki eski futbolcu, şunları kaydetti:"Türk futboluna tarihi bir anda geldim. Türklerin kalesinde Rüştü Reçber vardı ve onlar Dünya Kupası'nda üçüncü olmuştu. Beşiktaş ile sözleşme imzaladıktan sonra Türkler için o güzel anı yaşadım, her yerde kutlamalar vardı. İstanbul'da, 100. yılı için hazırlanmış ve Avrupa'da mükemmelleşen bir Beşiktaş'la tanıştım. Bu, lig şampiyonluğunu kazanmamızı ve ardından Şampiyonlar Ligi'nde oynamamızı sağladı."Boca Juniors'ın taraftar grubu tarafından kulüp tarihinin en iyi file bekçisi olarak gösterilen Cordoba, kendisini kanıtladığı Once Caldas Kulübüne transferi öncesinde Millonarios'ta kötü bir sezon geçirdiğini anlattı.Oscar Cordoba, "Once Caldas'a gelmeden önce Millonarios ile çok kötü bir yıl geçirdim ve beni dikkate almayacaklarına karar verdiler. Cali de aynı görüşteydi. Once Caldas yeniden yapılanmaya gitti ve Carlos Restrepo'yu teknik direktör olarak getirmişti. Genç oyuncular için alanında kendini yeniden keşfetme fırsatının verilmesiyle ve beş ay boyunca süren eğitimin ardından Kolombiya Milli Futbol Takımı'na seçildim. Once Caldas, ömrüm boyunca düşlediğim milli takımda oynama hayalimi gerçekleştirmemi sağladı." ifadelerini kullandı.1994 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı kendi kalesine gol atan ve organizasyon sonrasında ülkesi Kolombiya'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Andres Escobar ile ilgili "O golü atmasını engellemek kariyerindeki her şeyi değiştirir miydi?" sorusuna eski file bekçisi, "Tümüyle." cevabını verdi.Arjantin ekibi Boca Juniors'a transferinin ardından o dönem takımda yer alan Diego Armando Maradona'yla ilgili anılarına değinen eski kaleci, şunları söyledi:"Xeneize'ye (Boca Juniors) geldiğimde, Maradona'nın bir penaltı attığı, Argentinos Juniors'a karşı oynadığı maçtan sonra sözleşmem duyuruldu. Rodolfo Arruabarrena, beni toplantıya girerken gördüğünde 'Bu kaleciyle bir daha asla bize gol atamayacaklar.' demişti. Gaban ise 'Biz battık.' demişti ve gülmüşlerdi. Maradona, Boca ile çalışmaya başladığımdan birkaç gün sonra, Ferrari'si ile spin atarak otoparka geldi. Arabayı görmeye gittim ve Diego bana anahtarları atarak 'Oscar, Kolombiyalı, götür arabayı.' dedi. Ben ise 'Hayır Diego, bu arabanın lastiğine bile çarpsam hayatım boyunca Boca'da ücret almadan oynamak zorunda kalırım.' dedim."Oscar Cordoba, Maradona'nın daha sonra kendisiyle çok yakından ilgilendiğini belirterek, "O, Arjantin'de ihtiyacım olan her şeyin hazır olduğunu söyledi. Desteğinin olduğunu bilmemi sağladı, çünkü nerede olduğunu bilmeden bir şehre ve yeni bir ülkeye gitmenin nasıl bir şey olduğunu biliyordu. Diego, beni şaşırttı." değerlendirmesinde bulundu."Messi, Kupa Amerika'da çok yorgun oynadı"Bu yıl Brezilya'da düzenlenen Kupa Amerika'da Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin gösterdiği performansı da değerlendiren Cordoba, şunları ifade etti:"O, bir insan. Onu futbolda dünya dışı bir oyuncu olarak görüyorum ama o, bir insan. Bence bu turnuvada çok yorgun oynadı. Sahada biri, diğerinin sevincini görür. Ben de oynadım ve bir oyuncunun endişeli mi, mutlu mu olduğunu anlarım. Bu kupada Messi'nin maçlara girmesi çok uzun sürdü. Brezilya'ya karşı oynadığı en iyi maçta, 14. dakikada topa dokunduğunu gördüm. Bir kişi, bir grup için çok önemli olduğu zaman ve topa zar zor 14. dakikada dokunuyorsa, bu işte bir şey var demektir. Benim için Messi iyi bir Kupa Amerika oynamadı ve bu günah değildi. O, yorgundu."Cordoba, Kolombiya tarihinin en iyi ilk 11'ini ise şu isimlerden oluşturarak sözlerini tamamladı:Kaleci: Miguel CaleroSavunma: Diego Osorio, Ivan Cordoba, Andres Escobar, Wilmer CabreraOrta saha: Freddy Freddy (Freddy Rincon), Leonel Alvarez, Carlos ValderramaForvet: James Rodriguez, Radamel Falcao ve Faustino Asprilla