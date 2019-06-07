Türk futbolunda yabancı oyuncuların aldığı süre yüzde 61; sahadaki 11 oyuncudan 6,7'si yabancı

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray
'ın bazı maçlara 11 yabancı oyuncu ile çıkması tartışma konusu oldu. Futbola yakın ilgisiyle bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da tartışmalara dahil olarak yabancı oyuncu sayısının düşürülmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak kulüplerin oyuncularla sözleşmesi devam ettiği için henüz bu konuda bir adım atılmadı.
Peki son 10 sezonda Türkiye
Süper Ligi'nde yabancılar ve Türk oyuncular sahada ne kadar süre kaldı? Euronews
son 10 sezonun verilerini derledi.
Kaynak: Euronews.com
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