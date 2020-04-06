Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türk Futbolunun Yükselen Teknik Direktörü: Erol Bulut

Erol Bulut, son dönemlerde oynattığı futbol ve çalıştırdığı takımlardaki başarılı grafiğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra Kartalspor'da teknik direktörlük hayatına başlayan Bulut, Medipol Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaptıktan sonra Yeni Malatya ve Aytemiz Alanyaspor gibi takımlarda teknik direktörlük görevinde yakaladığı başarılarla Türk futbolunun gözde isimleri arasına girdi.

06.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:33
Erol Bulut, son dönemlerde oynattığı futbol ve çalıştırdığı takımlardaki başarılı grafiğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra Kartalspor'da teknik direktörlük hayatına başlayan Bulut, Medipol Başakşehir 'de Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaptıktan sonra Yeni Malatya ve Aytemiz Alanyaspor gibi takımlarda teknik direktörlük görevinde yakaladığı başarılarla Türk futbolunun gözde isimleri arasına girdi. Türk Futbolunun Yükselen Teknik Direktörü: Erol Bulut

Kaynak: Dugout



Etiketler: Abdullah Avcı, Başakşehir, Futbol, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Türk Futbolunun Yükselen Teknik Direktörü: Erol Bulut - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Ünlü sunucu, terasını ringe çevirdi! Sosyal medyayı sallayan antrenman Spor
Ünlü sunucu, terasını ringe çevirdi! Sosyal medyayı sallayan antrenman
G.Saray’da kadro dışı kalan Mustafa Kapı’ya Avrupa’dan talip çıktı Spor
G.Saray'da kadro dışı kalan Mustafa Kapı'ya Avrupa'dan talip çıktı
Süper Lig devinden koronavirüs çıkışı: Lig tescil edilmeli Spor
Süper Lig devinden koronavirüs çıkışı: Lig tescil edilmeli
Boşanacakları konuşulan Sarıoğlu çifti, bebek müjdesi verdi Spor
Boşanacakları konuşulan Sarıoğlu çifti, bebek müjdesi verdi
Koronavirüse yakalanan Rüştü’den sevindiren haber geldi Spor
Koronavirüse yakalanan Rüştü'den sevindiren haber geldi
Deniz Türüç’ten, derbide kapıştığı Belhanda’ya gönderme: Hak etti Spor
Deniz Türüç'ten, derbide kapıştığı Belhanda'ya gönderme: Hak etti
Korona, Avrupa’da transferi etkilemedi! Pogba için devler yarışa girdi Spor
Korona, Avrupa'da transferi etkilemedi! Pogba için devler yarışa girdi
’G.Saray’da oynayacak mısın?’ sorusuna Arda’dan ilginç yanıt Spor
"G.Saray'da oynayacak mısın?" sorusuna Arda'dan ilginç yanıt

Son Dakika Spor Haberleri

15:48: Şenol Güneş: "Kazanan taraf yine biz olacağız" - Spor 15:43: Antalyaspor Kulübü Derneği'nden 'Hafriyat geliri' açıklaması - Spor 15:40: Melikgazi Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı Evde Çalışıyor - Spor 15:39: Abdulkadir Bitigen 26 haftada 14 maç yönetti - Spor 15:38: Kayseri'de şampiyon tekvandocular evde antrenman yapıyor - Spor 15:13: G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor - Spor 14:42: Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğlulları: Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim - Spor 14:30: Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz - Haberler 13:42: Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi - Spor 13:10: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu - Spor 13:05: Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır - Spor 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber