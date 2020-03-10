Türk Gemiciliği'nin büyük başarısı...
Yalova'nın Altınova İlçesi'nde bulunan Sefine Tersanesi, DESS Aquaculture Shipping firması için ürettiği canlı balık taşıma gemilerinin teslimlerine devam ediyor.
10.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:47
Yalova 'nın Altınova İlçesi'nde bulunan Sefine Tersanesi, DESS Aquaculture Shipping firması için ürettiği canlı balık taşıma gemilerinin teslimlerine devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda Aqua Spa ve Aqua Maly'u Norveçli müşterisine teslim eden Sefine Tersanesi bu kez, Aqua Skilsy'u Norveç'e uğurladı.
Diğer canlı balık gemilerine göre 3.1 katı fazla hızla operasyon yapabilme özelliğine ve 3900 metreküp canlı balık taşıma kapasitesine sahip olan Skilsy, 84.4 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğinde.
Üretilen canlı balıkçı gemileri, Norveç için bir sembol olan balıkçılığın önemli bir parçasını oluşturmak adına hizmet veriyor. - YALOVA
Geçtiğimiz aylarda Aqua Spa ve Aqua Maly'u Norveçli müşterisine teslim eden Sefine Tersanesi bu kez, Aqua Skilsy'u Norveç'e uğurladı.
Diğer canlı balık gemilerine göre 3.1 katı fazla hızla operasyon yapabilme özelliğine ve 3900 metreküp canlı balık taşıma kapasitesine sahip olan Skilsy, 84.4 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğinde.
Üretilen canlı balıkçı gemileri, Norveç için bir sembol olan balıkçılığın önemli bir parçasını oluşturmak adına hizmet veriyor. - YALOVA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Türk Gemiciliği'nin büyük başarısı...
Etiketler : Sefine Tersanesi, Altınova, Yalova, Ekonomi
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