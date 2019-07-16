16.07.2019 14:33
Haberler» Güncel» Haber

Türk gemisi korsanların hedefi oldu (1)

Türk gemisi korsanların hedefi oldu (1)

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
17:58   Oğlak Burcunda parçalı ay tutulması bu gece gerçekleşecek
17:57   Milli Piyango Genel Müdürü Uçar: Talihli geldiği anda işlemlerini başlatacağız
17:56   Mürettebatı kaçırılan geminin makinisti: Sabaha kadar nöbet tuttuk
17:55   KARAMAN Polis baskının fark edince uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı
17:55   Brezilya'da bir kadın, ayinde rahibi kürsüden itti
17:54   Kısa dönem bitti sıra uzun dönemde!
17:54   Hindistan'da bina çöktü: 7 ölü