16.07.2019 14:36
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TÜRK GEMİSİ KORSANLARIN HEDEFİ OLDU

İstanbul DHAKamerun'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu.

İstanbul DHA
Kamerun'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu.
Türk vatandaşı 10 denizcinin, 13 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda korsanlar tarafından rehin alındığı öğrenildi. Gemi açıklarda demirlerden personelin serbest bırakılması için çalışmalar sürdüğü öğrenildi. Kadıoğlu Denizcilik'ten yapılan açıklamada 'Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi. TÜRK GEMİSİ KORSANLARIN HEDEFİ OLDU
Kaynak: DHA
Fildişi Sahili, İstanbul, Kamerun, Güncel

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