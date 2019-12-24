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TÜRK GEMİSİNDE ÖLDÜRÜLEN KAPTANIN CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ (1)

Enver ALAS/ HİNT Okyanusu'nda Türk bayraklı İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi'nin cenazesi İstanbul'a getirildi.

24.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:07 TÜRK GEMİSİNDE ÖLDÜRÜLEN KAPTANIN CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ (1)

Enver ALAS/ HİNT Okyanusu'nda Türk bayraklı İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi'nin cenazesi 'a getirildi.

20 Aralık günü Hint Okyanusu'nda sabah saatlerinde, meydana gelen olayda İnce Karadeniz gemisinin kaptanı Bora Ekşi kamarasında makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Kaptan Bora Ekşi'nin cenazesi saat 06.00'da Sri Lanka'nın Kolombo havalimanından kalkan THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Cenazeyi Ekşi'nin ailesi ve yakınları karşıladı. Cenaze Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin gelişi

-Cenazeden görüntü

-Ailesi ve yakınları

-Genel ve detaylar

 



Bora Füzesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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