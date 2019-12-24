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Türk gemisinde öldürülen kaptanın cenazesi İstanbul'a getirildi

HİNT Okyanusu'nda Türk bayraklı İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi (45)'in cenazesi uçakla Türkiye'ye getirildi.

24.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:40 Türk gemisinde öldürülen kaptanın cenazesi İstanbul'a getirildi
HİNT Okyanusu'nda Türk bayraklı İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kaptan Bora Ekşi (45)'in cenazesi uçakla Türkiye'ye getirildi.

22 yıllık kaptan Bora Ekşi'nin cenazesi THY'nin tarifeli seferiyle Sri Lanka'nın Kolombo şehrinden saat 06.00 sıralarında Havalimanı'na geldi. Ekşi'nin cenazesi, kargo terminalindeki işlemlerinin ardından babası Vahdettin Ekşi ile amcası Hüseyin Ekşi başta olmak üzere, yakınları ve arkadaşları tarafından alındı. Ekşi'nin cenazesini karşılayan acılı ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Bora Ekşi'nin tabutu cenaze aracına konduktan sonra, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çevresinde çok sevilen ve yardımseverliği ile bilinen Ekşi'nin cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da defnedileceği öğrenildi.

Hint Okyanusu'nda taşımacılık yapan Türk bayraklı yük gemisi İnce Karadeniz, Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra denize açılmıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, makine yağcısı Ergin A., 20 Aralık'ta Kaptan Bora Ekşi'yi kamarasının önünde bıçaklayarak öldürmüştü. Olaya müdahale etmek isteyen gemi mürettabatından 4 kişi de yaralanmıştı.


- İstanbul

Bora Füzesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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