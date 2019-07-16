16.07.2019 14:59
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BBC

Türk gemisine saldırı: Korsanlar Nijerya açıklarında 10 denizciyi kaçırdı

Türk gemisine saldırı: Korsanlar Nijerya açıklarında 10 denizciyi kaçırdı

Kamerun'dan Fildişi Sahili'ne giden ve 18 mürettebatın bulunduğu Türkiye bandıralı bir yük gemisine Nijerya açıklarında korsanlar tarafından saldırı düzenlendi.

Kamerun'dan Fildişi Sahili'ne giden ve 18 mürettebatın bulunduğu Türkiye bandıralı yük gemisine Nijerya açıklarında korsanlar tarafından saldırı düzenlendi.

Dün akşam Douala limanından Abidjan limanına boş olarak giden Paksoy-1 isimli gemiden 10 denizci kaçırıldı.

Kaçırılan Türk gemicilerin kimlikleriyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

İhlas Haber Ajansı, kaçırılan denizcilerden ikisinin serbest bırakıldığının duyurulduğunu aktardı.

Bu bilgi henüz diğer kaynaklarca doğrulanmadı.

'İletişim ve seyir cihazlarına zarar verildi'

Geminin sahibi olan Kadıoğlu Denizcilik şirketinden yapılan açıklamada ise saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Açıklamada, gemideki iletişim ve seyir cihazlarına zarar verildiği kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Tamamı Türk vatandaşı 10 denizci arkadaşımız korsanlar tarafından rehin alınmıştır.

"İlk duyumlara göre yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır. Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir. Konu hakkında daha detaylı bilgilere ulaştıkça sizlere ileteceğiz."

BBC
Fildişi Sahili, Kamerun, Nijerya, Dünya

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