Türk genç, ABD'de en iyi film ödülü kazandı

New York Film Akademisi tarafından düzenlenen dünyanın en büyük lise film festivali All-American High School Film Festival'de bu yıl 18 yaşındaki Türk genç Nepal Arslan, Strings (Yaylı Çalgılar) adlı kısa filmiyle dram kategorisinde en iyi film ödülünü kazandı.Dünyanın en büyük liselerarası film festivali olarak kabul edilen All-American High School Film Festival, bu sene 40'dan fazla ülkeden yaklaşık 5 bin filmi ağırladı. Dünyanın en prestijli sinema kurumlarından biri olan New York Film Akademisi'nin organize ettiği festivalde Türk genç yönetmen Nepal Arslan'ın, Strings (Yaylı Çalgılar) adlı filmi 'En İyi Dram' ödülünü kazandı. New York Üniversitesi Tisch Sanat Okulu Film Programı'nda eğitimine devam eden genç yönetmen Nepal Arslan bu ödülle birlikte film çalışmalarına devam etmesi için 45 bin dolarlık burs hakkı da elde etti."FİLM VE HİKAYE ANLATICILIĞINA TUTKUNUM"Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Nepal Arslan, film ve hikaye anlatıcılığına olan tutkusunu şöyle aktardı: "Çocukluğumdan itibaren bir film yapımcısı olarak çalışmanın hayalini kurdum. Sürekli olarak bu alanda kendimi geliştirmeye çalıştım. Birçok kısa film ve reklam çalışmasına imza attım. Son çalışmam, Strings'in büyük ödüle layık görülmesi beni onurlandırdı. İnsanları hem kendileri hem de çevresindekileri daha iyisini yapmaya teşvik edecek ve onlara ilham verecek özel bir hikaye olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.Genç Yönetmen Nepal Arslan, 12 dakikalık bir kısa film olarak kurguladığı Strings'de, genç bir kızın okul ve ev hayatında karşılaştığı baskıların üstesinden gelişi ele alınıyor. Çello çalan ve klasik müzik kariyeri için hırsla mücadele eden kızın beklentilerin, nasıl yönettiğinin yanı sıra öğretmeni ve babasıyla olan çalkantılı ve duygusal ilişkisi anlatılıyor.ALL-AMERİCAN HİGH SCHOOL FİLM FESTİVALAll-American High School Film Festival (AAHSFF), New York Film Festivali tarafında dünyanın dört bir yanından gelen genç film yapımcılarının buluştuğu bir festival olarak biliniyor. Geleceğin film yapımcıları yaptıkları çalışmalar için ödüllendirilirken, eğitimlerini sürdürebilmeleri için destek veriliyor. Gençlerin kendilerini keşfetmelerine yardımcı olan festival sayısız projeye sahne oluyor ve gençlere yüksek öğrenim fırsatları, burslar ve teknik ekipman desteği sağlanıyor.(İHA)