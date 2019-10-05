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Türk gençlerden FETÖ'cü Kanter'e "hain" tepkisi

ABD'deki bir grup Türk vatandaşı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu Enes Kanter'e tepki gösterdi.

05.10.2019 12:40Türk gençlerden FETÖ'cü Kanter'e
ABD'deki bir grup Türk vatandaşı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu Enes Kanter'e tepki gösterdi.
NBA'de Boston Celtics formasını giyen FETÖ'cü Kanter, takım arkadaşı Tacko Fall ile gittiği cuma namazı sonrası dün Boston İslam Merkezi önünde Türklerin tepkisiyle karşılaştı.
Cep telefonlarıyla çektikleri görüntüleri AA ile paylaşan Türk vatandaşları, görüntülerde FETÖ mensubu Kanter'e, "Babanın camisine gitseydin. Babanın camisinde yer yok muydu? Hainlik yüzüne yansımış. Hain olmadan da yaşanabiliyor Amerika'da." ifadelerini kullandı.
Kanter ise gençlerin yorumlarının tehdit olduğunu öne sürerek, Twitter hesabından ABD Federal Soruşturma Bürosunu (FBI) etiketleyip paylaşımda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: AA

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