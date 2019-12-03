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Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği 1 Ocak 2020'de...

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi kapsamında, 1 Ocak 2020 itibariyle zorunlu hale girecek Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hakkında seminer düzenlendi.

03.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:41Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği 1 Ocak 2020'de...
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi kapsamında, 1 Ocak 2020 itibariyle zorunlu hale girecek Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hakkında seminer düzenlendi.

BTSO Oda Hizmet Binası'nda düzenlenen eğitime iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Eğitimin açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Türkiye'de gıda ve tarım sektörünün gıda güvenliği ve kalkınma açısından stratejik konumunu devam ettirdiğini söyledi. Tarımsal hasılada dünyada 7'nci, Avrupa'da ise birinci sırada yer alan Türkiye'nin tarımsal ürün ihracatının 17.7 milyar dolar olduğunu dile getiren Onur, Türkiye'de gıda güvenliği ve güvenilirliği kavramlarının önemli bir seviyeye ulaştığını vurguladı.

1 Ocak 2020'de başlıyor

İnsanların aktif bir yaşam sürdürebilmeleri için beslenme ihtiyacı ve tercihlerine uygun yeterli, sağlıklı ve besleyici gıdaya her zaman ulaşabilmeleri gerektiğini ifade eden Onur, "Bu durum sektörümüzü en önemli kılan unsurların başında gelmektedir. Hazırlanan yeni yönetmelik de tarım ve gıda güvenliği dahil bir çok alanda toplumun tüm kesimleri ve ekonominin tüm aktörleri açısından önem taşımaktadır. 1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe girecek olan 'Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği', tüketicilerin üst düzeyde korunmasına ilişkin kuralları belirlemenin yanı sıra gıdaların etiketlenmesi, gıda hakkında bilgilendirme ile ilgili genel kurallar, gereklilikler ve sorumlulukları belirlemektedir. BTSO olarak bizler de bu çalışmaların en etkili uygulamayı mümkün kılacak şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaya gayret göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Yüksek Mühendisi Mehtap Bircan Taş, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği konusunda detaylı bilgiler aktardı. - BURSA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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