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Türk girişimciler Almanya'da kağıt çamurundan enerji üretecek

Türk girişimciler, geliştirdikleri projeyle, kağıt çamurunu enerjiye dönüştürerek fabrikaların enerji maliyetlerini azaltacak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunacak.

28.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:46Türk girişimciler Almanya'da kağıt çamurundan enerji üretecek
Türk girişimciler, geliştirdikleri projeyle, kağıt çamurunu enerjiye dönüştürerek fabrikaların enerji maliyetlerini azaltacak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunacak. Proje, ilk olarak 'daki bir karton fabrikasında uygulanacak.
Teknoloji odaklı yeni girişimlere, gelişimlerinin ilk aşamalarında yatırım sağlayan "derin teknoloji" fonu Diffusion Capital Partners (DCP) tarafından fonlanan Episome Biotechnologies şirketinin kurucuları Murat Bahadır Kılınç ve Murat Balaban, dünyanın en büyük altıncı atığı olan kağıt çamurunu enerjiye dönüştürmek üzere çalışmalar yürütüyor.
DCP Kurucu Ortağı Haluk Zontul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ıslak bir madde olan kağıt çamurunun sadece yakma yoluyla yok edilebildiğini söyledi.
Bu işlemin çok enerji harcadığına dikkati çeken Zontul, "Kağıt çamurunun içinde ciddi miktarda karbon bulunduğu için biyogaz olarak kullanılamıyor. Kılınç ve Balaban geliştirdikleri bir bakteri yöntemiyle, kağıt çamurunu bir günlük ön işleme tabii tutuyor. Bu işlem kağıt çamurunu karbondan arındırıyor ve söz konusu atığın biyogaz olarak kullanılması sağlanıyor." diye konuştu.
Zontul, Episome Biotechnologies'in ilk pilot uygulamasını Almanya'daki büyük bir karton fabrikasında yapacağını ifade etti.
Fabrikanın atık olarak ürettiği kağıt çamurunu enerjiye dönüştürerek tesisin elektrik ihtiyacının karşılanacağını aktaran Zontul, "Almanya'nın en büyük enerji şirketlerinden E.ON, pilot projenin başarılı olmasından sonra Episome Biotechnologies'in yöntemini baz alarak biyogaz yatırımı yapacak." dedi.
60 milyon avroluk yeni fon
Zontul, Türkiye'den Episome Biotechnologies gibi birçok girişim şirketini fonladıklarını ve derin teknoloji projelerine yatırım yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Şimdiye kadar oluşturdukları iki fon kapsamında 44 milyon avro varlığı yönettiklerini ve 24 şirkete yatırım yaptıklarını kaydeden Zontul, "DCP olarak 60 milyon avro büyüklüğünde yeni bir fon kuruyoruz. Yeni fonumuzda da yeni girişimleri, yatırımcılarımızın da desteğiyle dünyaya açmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya, Ekonomi

Kaynak: AA

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