Türk girişimciler e-ihracatla dünyaya açılmak için eğitim alıyor

Girişimcilerin internet üzerinden dünyaya açılmalarını sağlayan e-ihracat, devlet destekleri ve kamu kuruluşlarının çabalarıyla günden güne artıyor.E-ihracatla farklı ülkelerin pazarlarına ulaşmaya çalışanlara hizmet veren Worldef-Enterprise Genel Müdürü Hakan Enes Ermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, perakende e-ihracat odaklı eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenlediklerini belirtti."Anadolu Konferansları" ve uluslararası e-ihracat konferanslarıyla Türk üreticilerin e-ihracat noktasında farkındalığa ulaşmalarını amaçladıklarını dile getiren Ermiş, e-ihracata adım atma konusunda aklında soru işareti olan firmaların sorularını cevaplandırdıklarını söyledi.Firmalara cesaret vermeyi hedeflediklerini dile getiren Ermiş, şöyle konuştu:"E-ihracatın temel bileşenleri olan lojistik, dijital pazarlama, global ödeme yöntemleri, müşteri hizmetleri, global pazar yerlerinde satış konularında eğitimler veriyoruz. Firmaları farkındalığa ulaştırınca e-ihracat konusunda bilinçlendirmeler yapıyoruz. Danışmanlık verdiğimiz şirketlerin web sitelerini A'dan Z'ye kurguluyoruz. İhracatlarını bir marka algısı oluşturmak için web siteleri üzerinden yapmalarını hedefliyoruz. Polonya'dan, Rusya'dan büyük alışveriş siteleri ile Türk şirketlerinin dahil olmasını sağlayacak anlaşmalar yaptık. Üretim kalitesini göz önünde bulundurarak bu avantaja sahip firmalarımızı bahsettiğimiz büyük alışveriş platformlarıyla buluşturuyoruz. E-ihracatta anahtar rolü gören firmaları ülkemize getirip Türk tedarikçilerle görüşmeler yapmalarını sağlıyoruz. Uluslararası lojistik firmalarını Türk şirketlerle buluşturuyoruz. Her bölgenin mutlaka uzman bir lojistik firması var."Ermiş, her ne kadar kredi kartıyla ödeme yaygın olsa da her ülkenin kendine özgü bir ödeme yönteminin ağır bastığını belirterek, farklı ödeme yöntemlerini firmaların altyapılarına entegre ettiklerini aktardı. Türkiye 'nin yakalayacağı ivme Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya oranla çok fazla olacak"E-ihracatta Çin'in başı çektiğine dikkati çeken Ermiş, "2018-2019 yılına geçişte Çin perakende e-ticarette 634 milyar dolarlık ciro yakalamış. Hemen peşinden 504 milyar dolarla ABD geliyor. Japonya, İngiltere ve Almanya'da bu rakam 70 milyar dolara kadar düşüyor. Türkiye ise 11,5 milyar dolarda kalmış. Türkiye bu işin çok çok başında." diye konuştu.Worldef olarak Türkiye'ye milyar dolarlık 11 şirket getirdiklerini anlatan Ermiş, şunları kaydetti:"Amacımız Türk şirketlerin, bu firmalarla iş birliğine geçerek satışlarını artırması. İnternet altyapısının gelişmesi, yapılan teknolojik yatırımlara bakarsak Türkiye elinde bulundurduğu fırsatlara rağmen bu işin başında. Lojistik konumu, verilen devlet teşvikleri, ödeme entegrasyonlarını sağlamaya yeterli teknoloji altyapısını hesaba kattığımızda Türkiye'nin yakalayacağı ivme Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya oranla çok fazla olacak. Çünkü Türkiye buna gebe. 3 yıllık geçmişimize rağmen ilk 6 ay içinde danışmanlık verdiğimiz tüm firmalara e-ihracat yaptırdık. Bizim üretim kalitemiz maliyetimize göre ABD'den, Avrupa'dan ve Orta Doğu'dan çok daha iyi. Şu an globalde önümüzde olan tek ülke Çin. Onların da marka algısı bize göre düşük olduğu için Türk şirketleri marka algısını oturtarak Çin'in de önüne geçebilir."