Türk hacker Tosuncuk'un cep telefonuna sızıp yerini buldu

Çiftlik Bank tezgahıyla binlerce kişiyi 500 milyon lira dolandırdıktan sonra ortadan kaybolan Mehmet Aydın 'ın izini, cep telefonuna sızan Türk hacker buldu. Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar, talep edilmesi halinde elde ettiği bilgileri güvenlik birimleri ile paylaşacağını belirtti.

BREZİLYA'NIN SAO PAULO ŞEHRİNDE

Firari Mehmet Aydın'ın bahsedildiği gibi Brezilya-Uruguay coğrafyasından hiçbir zaman çıkmadığına dikkat çeken Türk hacker, telefondan elde ettiği konumun Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde yer alan bir iş merkezini işaret ettiğini iddia etti.

TÜRK HACKER BULDU

2 yıl önce Çiftlik Bank vurgunu ile vatandaşın yaklaşık 500 milyon lirasını çarpan ve ardından firar eden Mehmet Aydın'ın yeri, firar ettiği 2018 yılında kullandığı cep telefonuna güvenlik açığı üzerinden erişim sağlayan Türk siber güvenlik uzmanı Mesut Uçar, tarafından bulundu.

AMERİKA NET'TEN ALDIĞI SIM KARTI KULLANIYOR

Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'ın Amerika Net'ten aldığı SIM kartı kullanmaya da halen devam ettiğini dile getiren Uçar, cep telefonu üzerinden erişilen konum bilgilerine bakıldığında Aydın'ın, Brezilya Sao Poula'da Torre Jacarandá - Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues adresinde görüldüğünü kaydetti.

KONUM BİLGİSİ BİR PLAZADAN

Siber Güvenlik Uzmanı Uçar'ın Mehmet Aydın'a ilişkin paylaştığı konum verisi mobil haritalar üzerinden aratıldığında karşımıza iki plazanın yer aldığı bir iş merkezi çıkıyor. Çiftlik Bank sisteminin çökmesinin ardından Türkiye'den kaçan Aydın'ın Uruguay'da inşaat şirketi kurduğu iddia edilmişti.

500 MİLYONLUK VURGUNLA KAÇMIŞTI

INTERPOL'ün en çok arananlar listesinde yer alan Mehmet Aydın, 2016 yılında 10 bin lira sermaye ile kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yaptıktan sonra 16 Mart 2018'de Türkiye'den kaçtı.

Aydın'ın firar sonrası ilk başta Uruguay'da daha sonra sırasıyla Kıbrıs, Dubai ve Ukrayna'da görüldüğü öne sürülürken, son olarak mağdurların tuttuğu özel dedektif şahsın Brezilya-Paraguay-Uruguay arasında gidip geldiğini tespit etmişti.