Türk Hakemler, İtalya-Abd Maçında Var Sistemini Uyguladı

Resmi organizasyonlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine geçme hazırlıkları yapan UEFA'nın, VAR uyguladığı İtalya
ile ABD
arasındaki özel müsabakada Türk hakemler görev aldı. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Belçika
'nın Genk
şehrinde oynanan müsabakayı hakem Cüneyt Çakır
yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun
üstlenirken, müsabakanın 4. hakemi olarak Alper Ulusoy
görev yaptı.
UEFA tarafından Türk hakemlerinin ilk kez VAR ve Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak atandığı müsabakada, VAR Halis Özkahya
, AVAR ise Barış Şimşek
oldu.
Cüneyt Çakır, İtalya'nın ABD'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada VAR uygulamasına başvurmadı.
Amerika Birleşik Devletleri,İtalya
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:03