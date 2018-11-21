Türk Hakemler, İtalya-Abd Maçında Var Uyguladı

İSTANBUL/ DHA
FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır
ve ekibi, resmi organizasyonlarında VAR sistemine geçme hazırlıkları yapan UEFA'nın Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini uyguladığı İtalya
ile ABD
arasındaki özel müsabakayı yönetti. Belçika
'nın Genk
şehrinde oynanan müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun
yaparken, müsabakanın 4. hakemi olarak Alper Ulusoy
görev aldı.
UEFA tarafından Türk hakemlerinin ilk kez VAR ve AVAR olarak atandığı müsabakada, Video Yardımcı Hakem (VAR) Halis Özkahya
, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) ise Barış Şimşek
oldu.
Cüneyt Çakır, İtalya'nın Amerika Birleşik Devletleri
'ni 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada VAR uygulamasına başvurmadı.
Cüneyt Çakır,İtalya
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:22