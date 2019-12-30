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Türk halk dansları grubu Nijerya'daki Calabar Festivali'nde sahne aldı

Nijerya'daki Calabar Festivali kapsamında düzenlenen uluslararası geceye katılan Türk halk dansları grubu, Doğu Karadeniz yöresine ait halk oyunlarıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

30.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:02
'daki Calabar Festivali kapsamında düzenlenen uluslararası geceye katılan Türk halk dansları grubu, Doğu Karadeniz yöresine ait halk oyunlarıyla izleyicilerin karşısına çıktı.
Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Gençlik Topluluğu sorumlusu Çiğdem Karahan, AA muhabirine, "İnsanlık temasıyla düzenlen bu festivalde farklı ülkelerden gelen insanlarla birlikteyiz." diyerek Türkiye ve Nijerya arasında kültürel ve sanatsal ilişkilerin artması temennisinde bulundu.
Calabar şehrindeki U. J. Esuene Stadyumu'nda düzenlenen gösteriye binlerce kişi katılırken Türk halk dansları gösterisi beğeniyle karşılandı.
Türk halk dansları grubu Nijerya'daki Calabar Festivali'nde sahne aldı

Kültür Bakanlığı, Doğu Karadeniz, Nijerya, Güncel

Kaynak: AA


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