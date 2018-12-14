Türk Halk Müziği Korosu'ndan Maltepe'de Türkü Şöleni

Maltepe Belediyesi
, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul
Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun (THM) "7 Bölge" isimli Türk halk müziği konserine ev sahipliği yaptı. Sivas
, Malatya
, Erzincan
, Erzurum
, Tokat
, Amasya
ve dolaylarını kapsayan 7 bölgenin en güzel halk müziği eserlerinden örneklerin sunulduğu konser, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan
Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Ankara
'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen koro şefi Uğur Kaya
, "Sanat deyince orada durmak lazım. En acılı günlerimizde dahi türkülerimiz dilimize pelesenk olmuş. En acılı anlarımızda bir uzun hava, bir bozlak, bir bağlama, kaval o atmosferle bütünleşmemizi sağlıyor. Kaza nedeniyle konser repertuarında değişiklik yaptık" diye konuştu.
7 yöreden türkü harmanı
Kaya, Sivas, Malatya, Erzincan, Erzurum, Tokat, Amasya'nın, aşıkların, türkülerin, deyişlerin halayların barların harman olduğu büyük bir coğrafya olduğuna dikkat çekti. Solist ve koro sanatçıları, yedi yöreye ait birbirinden güzel eserleri dinleyiciler için seslendirdi. Halk ozanı Aşık Davut Sulari
de, "Tercan
Elleri" isimli eseriyle anıldı. - İSTANBUL
14 Aralık 2018 Cuma 14:10