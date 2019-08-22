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Türkücü Sabahat Akkiraz, Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü'nün vefat ettiğini duyurdu

Türk halk müzik sanatçısı Sabahat Akkiraz, Twitter hesabından TRT İstanbul Radyosundan emekli olan Ali Gürlü'nün hayatını kaybettiğini duyurdu.

22.08.2019 12:37
Türkücü Sabahat Akkiraz, Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü'nün vefat ettiğini duyurdu

TRT İstanbul Radyosundan emekli Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü, 72 yaşında vefat etti. Kanser nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır tedavi gören ve iki hafta önce hastaneye kaldırılan sanatçı, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Sabahat Akkiraz ise Gürlü'nün ölümünü Twitter hesabından duyurarak üzüntüsünü dile getirdi.

YARIN TÖREN DÜZENLENECEK

Birçok türküyü yorumlayan, Çekemedim Akça Kızın Göçünü isimli eserle tanınan Gürlü için yarın TRT İstanbul Radyosunda tören düzenlenecek. Gürlü'nün cenazesi, öğle vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'nda defnedilecek.

"GÜZEL İNSANDI, NAİF İNSANDI"

Türk halk müzik sanatçısı Sabahat Akkiraz, Twitter hesabından paylaşım yaparak "TRT sanatçısı abimiz Ali Gürlü hakka yürüdü. Güzel insandı, naif insandı. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Çok üzgünüm" dedi.

ALİ GÜRLÜ KİMDİR?

Eskişehir Mahmudiye'de 1947'de dünyaya gelen Ali Gürlü, 1966'da TRT'nin açtığı stajyer sanatçı sınavını kazanarak TRT İstanbul Radyosunda üç yıl süren bir eğitim aldı. Daha sonra askerlik görevini tamamlayan Gürlü, 1970'te TRT İstanbul Radyosunda Türk halk müziği sanatçısı olarak göreve başladı. Çok sayıda albüme imza atan ve 1997'de emekli olan Ali Gürlü, TRT'de program yapmaya ve konserler vermeye devam ediyordu.

Türkücü Sabahat Akkiraz, Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü'nün vefat ettiğini duyurdu

İstanbul, Magazin, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR (3)
KUZEYİN UŞAĞII: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
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ÇELİŞKİLER ÜLKESİ: inanmadığı, daima zıt gittiği Alahtan rahmet diliyor, yaman çelişki
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PAŞALI: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah.
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