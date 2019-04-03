Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması Ön Elemeleri Başladı

Kaynak: DHA

İSTEK Acıbadem Okulları'nın, İstanbul'daki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması'nın ön elemeleri başladı.İSTEK Acıbadem Okulları üç yıldır, Türk Halk Müziği'ni gençlere sevdirmek; yeni yeteneklerin keşfedilmesini ve amatör sanatçılığın teşvik edilmesini sağlamak amacıyla Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması yapıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışma 13 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, 3000 lira değerinde hediye çeki kazanacak.Yarışmaya ön eleme usulüyle İstanbul'daki ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecek. Ön eleme için videoların son ulaştırılma tarihi 12 Nisan. Videolar thmsesyarismasi@istek.k12.tr adresine gönderilecek. Ön elemenin ardından yarışmanın finali, 13 Mayıs tarihinde İSTEK Acıbadem Okulları'nda düzenlenecek.Yarışmada ilk üç dereceye giren öğrencilere Liszt Müzik Evinde kullanılmak üzere birincilik için 1500 lira, ikincilik için 1000 lira, üçüncülük için 500 liralık hediye çeki kazanacak. Ayrıntılı bilgiye okulun internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. - İstanbul