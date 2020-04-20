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Türk Harb-İş Kocaeli Şube Başkanlığına Korkut Gökbayrak seçildi

Türk Harb-iş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığına Korkut Gökbayrak seçildi.

20.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:07
Türk Harb-İş Kocaeli Şube Başkanlığına Korkut Gökbayrak seçildi
Türk Harb-iş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığına Korkut Gökbayrak seçildi.
Sendikanın Gölcük ilçesindeki binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, geçen ay vefat eden şube başkanı Turhan Yıldız dualarla anıldı.
Toplantıda, Yıldız'dan boşalan Türk Harb-iş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığına oy birliği ile Korkut Gökbayrak getirildi.
Daha önce sendikada idari sekreter olarak görev yapan başkan Gökbayrak, yaptığı konuşmada, Turhan Yıldız'ın vefatıyla derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Turan başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sendika üyelerimize sabırlar diliyorum." dedi.
Başkan olarak seçilmesinden dolayı yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Gökbayrak, "Görevimizi en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Allah birlikteliğimizi bozmasın, yar ve yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.
Toplantıya, Korkut Gökbayrak'ın yanı sıra ikinci başkan Selami Bulut, İdari Sekreter Remze Köstence ve Eğitim Sekreteri Hasan Koçak ile bazı üyeler katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, Gölcük, Korkut, Güncel
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